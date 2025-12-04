Vụ hố sâu “nuốt chửng” ô tô: Dân lo ngại khi nhà cũng xuất hiện vết nứt

Ngày 4/12, sau sự cố sụt lún gây “hố tử thần” trên đường Nguyễn Công Trứ (phường An Hải, thành phố Đà Nẵng), nhiều hộ dân sống gần khu vực phản ánh nhà họ phát hiện vết nứt và cho rằng nguyên nhân liên quan đến quá trình thi công dự án liền kề.

Trần nhà bà Phan Thị Lụa bị nứt (Ảnh: Hoài Sơn).

Bà Phan Thị Lụa, nhà ở đối diện “hố tử thần” trên đường Nguyễn Công Trứ dẫn phóng viên xem hàng loạt vết nứt trong nhà. Chỉ tay vào các vết nứt, bà Lụa cho hay, đại diện chủ đầu tư dự án đã 4 lần vào nhà bà để kiểm tra.

“Chủ đầu tư đã ghi nhận các vết nứt rồi ghi sổ, tôi ký vào thôi chứ chưa có thông tin về việc đền bù thiệt hại. Họ nói đã mua bảo hiểm cho các nhà ở đây rồi nên cứ yên tâm. Nhưng sao yên tâm được, nhà nứt thế này mà”, bà Lụa lo lắng.

Vết nứt lớn tại nhà bà Đặng Thị Lên (Ảnh: Hoài Sơn).

Cạnh đó, nhà bà Đặng Thị Lên còn nứt nghiêm trọng hơn. Các vết nứt kéo dài trên tường lên đến trần nhà, cầu thang, khu vệ sinh... Bà Lên cho hay, chủ đầu tư dự án đã mua bảo hiểm nhà cửa cho người dân.

Cùng ngày, tại khu vực “hố tử thần”, nhiều người dân tập trung bày tỏ sự bức xúc khi việc rào chắn công trường khiến hoạt động kinh doanh bị đình trệ. Họ yêu cầu chủ đầu tư đối thoại trực tiếp và khắc phục toàn diện các hư hỏng để đảm bảo an toàn.

Liên quan đến sự việc này, ông Lê Quang Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, đã ký văn bản chỉ đạo chủ đầu tư dự án tạm dừng thi công tại khu vực bị sạt lở; thực hiện biện pháp bảo đảm an toàn cho người và tài sản, ngăn ngừa nguy cơ có thể tiếp tục xảy ra cho công trình và khu vực lân cận.

Chủ đầu tư tập trung phối hợp nhà thầu thi công, các bên liên quan kiểm tra toàn bộ hệ thống tường vây công trình, vùng lân cận, có biện pháp xử lý nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người, tài sản tại khu vực liền kề.

Khu vực xuất hiện "hố tử thần" nằm khá gần nhà người dân khiến họ lo lắng (Ảnh: Hoài Sơn).

Đồng thời, chủ đầu tư phải báo cáo tới UBND phường An Hải và Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng, mô tả thông tin về sự việc, tình trạng công trình xây dựng tại thời điểm xuất hiện sự cố, các thiệt hại về người và tải sản bị ảnh hưởng.

Như Dân trí đã thông tin, lúc 14h10 ngày 3/12 tại khu vực đường Nguyễn Công Trứ, đoạn giáp với một công trình đang thi công, bị sụt lún đã tạo thành hố sâu dài 15m, rộng 6m.

Hiện tượng nêu trên khiến tuyến cống thoát nước dưới lòng đường bị đứt gãy, 2 ô tô đang đậu tại khu vực bị rơi xuống hố.

Theo Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng, công trình này đang thi công phần ngầm, hệ thống tường vây tại vị trí giáp đường Nguyễn Công Trứ bị hở.

Khi trời mưa lớn, nước kéo theo cát của công trình lân cận chảy vào vị trí tường vây bị hở của dự án, làm hổng nền móng, gãy cống thoát nước nằm trên đường Nguyễn Công Trứ, nước từ cống làm xói đất tại khu vực, gây sụt lún.

Đến ngày 4/12, mặt đường Ngô Quyền sát hàng rào công trình xuất hiện thêm vết nứt dài hàng chục mét, khe nứt rộng nhất khoảng 3cm.