Tạm dừng thi công tại khu vực xuất hiện hố sâu “nuốt chửng” nhiều ô tô

Ngày 4/12, ông Lê Quang Nam, UBND thành phố Đà Nẵng, đã ký văn bản chỉ đạo liên quan sự cố sụt lún mặt đường tạo “hố tử thần” tại đường Nguyễn Công Trứ, phường An Hải.

Vị trí sạt lở nằm sát tường vây của công trình Khu đô thị Capital Square 3 do Công ty TNHH Bất động sản SIH làm chủ đầu tư.

Vị trí sạt lở nằm sát tường vây của công trình Khu đô thị Capital Square 3 (Ảnh: Hoài Sơn).

UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu Công ty TNHH Bất động sản SIH phối hợp nhà thầu tạm dừng thi công tại khu vực bị sạt lở; thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn cho người và tài sản, ngăn ngừa các nguy cơ có thể tiếp tục xảy ra cho công trình và khu vực lân cận.

Chủ đầu tư tập trung phối hợp nhà thầu thi công, các bên liên quan kiểm tra toàn bộ hệ thống tường vây công trình, vùng lân cận, có biện pháp xử lý nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người, tài sản tại khu vực liền kề.

Đồng thời, chủ đầu tư phải báo cáo tới UBND phường An Hải và Sở Xây dựng, mô tả thông tin về sự việc, tình trạng công trình xây dựng tại thời điểm xuất hiện sự cố, các thiệt hại về người và tải sản bị ảnh hưởng.

Tại "hố tử thần", cơ quan chức năng đã phong tỏa hoàn toàn, dùng bạt che kín xung quanh (Ảnh: Hoài Sơn).

Chủ đầu tư cũng phải kiểm tra, rà soát, đánh giá nguyên nhân gây ra “hố tử thần”, báo cáo kết quả thực hiện, kèm theo phương án, tiến độ khắc phục gửi đến cơ quan chức năng trước ngày 6/12.

UBND phường An Hải được chỉ đạo cử cán bộ theo dõi tình hình giải quyết vụ việc của chủ đầu tư tại công trình. Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Đà Nẵng phải rào chắn, phân luồng giao thông tại khu vực xảy ra sự cố.

Như Dân trí đã thông tin, lúc 14h10 ngày 3/12 tại khu vực đường Nguyễn Công Trứ, đoạn giáp công trình Capital Square 3, bị sụt lún đã tạo thành hố sâu dài 15m, rộng 6m.

Hiện tượng nêu trên khiến tuyến cống thoát nước dưới lòng đường bị đứt gãy, 2 ô tô đang đậu tại khu vực bị rơi xuống hố.

"Hố tử thần" bất ngờ xuất hiện "nuốt chửng" ô tô vào ngày 3/12 (Ảnh: Hoài Sơn).

Theo Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng, công trình này đang thi công phần ngầm, hệ thống tường vây tại vị trí giáp đường Nguyễn Công Trứ bị hở.

Khi trời mưa lớn, nước kéo theo cát của công trình lân cận chảy vào vị trí tường vây bị hở của dự án Capital Square 3, làm hổng nền móng, gãy cống thoát nước nằm trên đường Nguyễn Công Trứ, nước từ cống làm xói đất tại khu vực, gây sụt lún.

Đến ngày 4/12, mặt đường Ngô Quyền sát hàng rào công trình Capital Square 3, xuất hiện thêm vết nứt dài hàng chục mét, khe nứt rộng nhất khoảng 3cm.