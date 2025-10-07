Trung ương cho ý kiến về thời gian và nội dung Đại hội Đảng XIV

Ngày 7/10, Hội nghị Trung ương 13 tiếp tục ngày làm việc thứ hai.

Buổi sáng, dưới sự điều hành của Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Trung ương làm việc tại hội trường, thảo luận về Dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; dự kiến thời gian, nội dung và chương trình Đại hội XIV của Đảng.

Các đại biểu cũng đồng thời cho ý kiến về dự thảo Quy chế làm việc của Đại hội XIV và Quy chế bầu cử tại Đại hội XIV.

Tiếp đó, Trung ương thảo luận tại tổ về 3 nội dung: Báo cáo về tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, dự kiến Kế hoạch năm 2026; Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện ngân sách Nhà nước năm 2025, dự toán ngân sách nhà nước năm 2026 và Kế hoạch tài chính ngân sách 3 năm quốc gia 2026-2028; Kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2026-2030.

Chiều cùng ngày, các nội dung này tiếp tục được Trung ương bàn thảo trong phiên thảo luận tại hội trường, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Liên quan tình hình kinh tế - xã hội, Tổng Bí thư Tô Lâm khi phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 13 đã đánh giá tổng thể bức tranh năm 2025 mang gam màu sáng là chủ đạo.

Mặc dù chịu nhiều tác động từ những biến số không thuận của tình hình thế giới cùng thiên tai, bão lũ gây hậu quả nghiêm trọng, song theo Tổng Bí thư, chúng ta vẫn giữ vững sự ổn định và phát triển.

GDP quý III/2025 tăng 8,22%, tính chung trong 9 tháng tăng 7,84%. Thu ngân sách 9 tháng đạt gần 2 triệu tỷ đồng, bằng 97,9% dự toán, xuất siêu đạt gần 17 tỷ USD.

Dự kiến 15/15 chỉ tiêu chủ yếu của năm 2025 đều đạt và vượt. Tốc độ tăng trưởng GDP năm 2025 dự báo đạt mức 8,1-8,5%.

Dù đạt nhiều kết quả, Tổng Bí thư lưu ý còn nhiều vấn đề trong nội tại nền kinh tế phải quan tâm giải quyết để tăng trưởng và phát triển bền vững hơn.

Nhấn mạnh năm 2026 là năm đầu của nhiệm kỳ mới, có ý nghĩa rất quan trọng để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng, Tổng Bí thư nhấn mạnh mục tiêu phải thực hiện rất cao, nhất là tăng trưởng kinh tế phải đạt trên 10%, GDP bình quân đầu người đạt 5.400-5.500 USD, tốc độ tăng CPI khoảng 4,5%.

“Đây là yêu cầu bắt buộc, nhưng cũng là vấn đề hết sức khó khăn”, theo lời Tổng Bí thư.