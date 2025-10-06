Khai mạc Hội nghị Trung ương 13, tiến hành giới thiệu nhân sự khóa mới

Sáng 6/10, Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã khai mạc tại Hà Nội. Theo chương trình, Hội nghị sẽ làm việc đến 8/10.

Tại Hội nghị lần này, Trung ương tập trung thảo luận, cho ý kiến vào hai nhóm nội dung lớn. Đó là nhóm vấn đề về Công tác chuẩn bị Đại hội lần thứ XIV của Đảng và nhóm vấn đề kinh tế - xã hội.

Nhóm vấn đề về Công tác chuẩn bị Đại hội lần thứ XIV của Đảng gồm công tác nhân sự và dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đảng XIV.

Về nội dung về Công tác nhân sự Đại hội, đến ngày 20/8, đã có 100% các cấp ủy, tổ chức Đảng giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV và gửi kết quả về Tiểu Ban Nhân sự.

Hội nghị Trung ương 13 (Ảnh: Hồng Phong).

Căn cứ kết quả giới thiệu nhân sự của các cấp ủy, tổ chức Đảng và ý kiến thẩm định, thẩm tra, rà soát, kết luận bổ sung của các cơ quan chức năng, Bộ Chính trị đã thảo luận, đánh giá toàn diện và thống nhất danh sách, tiến hành lấy phiếu giới thiệu nhân sự theo quy định.

Đồng thời Bộ Chính trị cũng đã tiến hành lấy phiếu giới thiệu nhân sự Ủy ban kiểm tra Trung ương khóa XIV (tái cử và tham gia lần đầu).

Tại Hội nghị này, Bộ Chính trị báo cáo Trung ương cho ý kiến đối với tờ trình về kết quả và phương án giới thiệu nhân sự tham gia Ban chấp hành Trung ương khóa XIV, tham gia Ủy ban kiểm tra Trung ương khóa XIV và tiến hành lấy phiếu biểu quyết giới thiệu nhân sự Ban chấp hành Trung ương, Ủy Ban kiểm tra Trung ương khóa XIV theo quy định.

Dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng XIV đã được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, cập nhật, chỉnh lý, bổ sung nhiều lần, nhất là những nội dung đã được nhất trí thông qua tại Hội nghị Trung ương 11 và Hội nghị Trung ương 12.

Nội dung các văn kiện cơ bản đáp ứng yêu cầu để trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, trong đó phấn đấu xây dựng văn kiện trình Đại hội XIV không chỉ tổng kết chặng đường phát triển 5 năm qua, xác định những mục tiêu, nhiệm vụ trong 5 năm tới mà còn định hình tư duy chiến lược, tầm nhìn và định hướng phát triển đất nước đến giữa thế kỷ XXI.

Văn kiện cũng đã chắt lọc, bổ sung những nội dung cốt lõi của 7 nghị quyết Bộ Chính trị mới ban hành vào Báo cáo Chính trị và xác định, tính tới nay có 17 điểm mới trong dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIV.

Liên quan nhóm vấn đề kinh tế - xã hội, dù chịu nhiều tác động từ những biến số không thuận của tình hình thế giới cùng thiên tai, bão lũ gây hậu quả nghiêm trọng, chúng ta vẫn giữ vững sự ổn định và phát triển.

GDP quý III tăng 8,22%, tính chung trong 9 tháng tăng 7,84%. Thu ngân sách 9 tháng đạt gần 2 triệu tỷ đồng, bằng 97,9% dự toán, xuất siêu đạt gần 17 tỷ USD.

Dự kiến 15/15 chỉ tiêu chủ yếu của năm 2025 đều đạt và vượt. Tốc độ tăng trưởng GDP năm 2025 dự báo đạt mức 8,1-8,5%.

Dù vậy, theo đánh giá, vẫn còn nhiều vấn đề trong nội tại của nền kinh tế phải quan tâm giải quyết để tăng trưởng và phát triển bền vững hơn.

Với mục tiêu tăng trưởng kinh tế phải đạt trên 10%, GDP bình quân đầu người đạt 5.400-5.500 USD, tốc độ tăng CPI khoảng 4,5%, khi phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 13, Tổng Bí thư nhấn mạnh đây là yêu cầu bắt buộc, nhưng cũng là vấn đề hết sức khó khăn.

Tổng Bí thư đề nghị Trung ương thảo luận, cho ý kiến định hướng lớn để Đảng ủy Quốc hội và Đảng ủy Chính phủ lãnh đạo hoàn thiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; dự toán ngân sách Nhà nước năm 2026 và giai đoạn tới theo tinh thần nâng cao tự chủ chiến lược, tự lực, tự cường phát triển đất nước.