Tại Hội nghị Trung ương 13 khai mạc sáng 6/10, Ban Chấp hành Trung ương đã bầu bổ sung 4 Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.

4 tân Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương gồm các ông: Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hưng Yên; Thiếu tướng Trần Văn Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh; Trịnh Thế Bình, Vụ trưởng, Thư ký Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Trần Quốc Bình, Vụ trưởng Vụ Địa bàn III, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Các đại biểu tham dự Hội nghị Trung ương 13 (Ảnh: Gia Hân).

Trong phiên làm việc chiều cùng ngày, Trung ương thảo luận tại hội trường về Tờ trình giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng và nhân sự Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV.

Trung ương cũng đồng thời bỏ phiếu giới thiệu nhân sự tái cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV (cả chính thức, dự khuyết) và nhân sự tái cử Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV.

Các đại biểu cũng bỏ phiếu giới thiệu nhân sự tham gia lần đầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV (cả chính thức và dự khuyết) và Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV.