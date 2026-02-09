Bộ Công an khánh thành trường học, tòa nhà khám bệnh tại vùng lũ Nghệ An

Sáng 9/2, Bộ Công an và UBND tỉnh Nghệ An tổ chức khánh thành công trình tòa nhà khám, chữa bệnh Trung tâm Y tế Tương Dương (xã Tương Dương, Nghệ An).

Công trình tòa nhà khám, chữa bệnh Trung tâm Y tế Tương Dương khởi công vào cuối tháng 10/2025, với tổng mức đầu tư 30 tỷ đồng, được thiết kế gồm 3 tầng, bố trí khoa cấp cứu - hồi sức tích cực ở tầng 1, xét nghiệm - chẩn đoán hình ảnh ở tầng 2 và phẫu thuật ngoại khoa - sản khoa ở tầng 3.

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành tòa nhà khám chữa bệnh Trung tâm Y tế Tương Dương (Ảnh: Vĩnh Khang).

Công trình đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho hơn 80.000 người dân các dân tộc trên địa bàn và là điểm tựa y tế vững chắc cho lực lượng bộ đội, công an đang ngày đêm làm nhiệm vụ bảo vệ biên cương Tổ quốc, đồng thời phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân nước bạn Lào.

Sáng cùng ngày, Bộ Công an và tỉnh Nghệ An cũng tổ chức khánh thành công trình Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Mỹ Lý 2 (xã Mỹ Lý, tỉnh Nghệ An) sau nửa năm thi công trong điều kiện thời tiết bất lợi, liên tiếp xảy ra mưa lũ.

Trường được xây dựng đạt chuẩn quy mô của một ngôi trường vùng biên giới, gồm nhà hiệu bộ và hỗ trợ học tập; nhà học chức năng; khối nhà học chức năng; nhà nội trú học sinh; nhà công vụ giáo viên; bếp ăn và các công trình nhà để xe, nhà bảo vệ, bể nước, cổng chính...

Công trình được khởi công xây dựng vào ngày 12/8/2025, sau thời điểm xã Mỹ Lý hứng chịu trận lũ quét lịch sử khiến trường học, trạm y tế, hạ tầng giao thông và nhà ở của người dân bị thiệt hại nặng nề.

Thượng tướng Phạm Thế Tùng cùng các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Mỹ Lý 2 (Ảnh: Vĩnh Khang).

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an, nhấn mạnh các công trình được xây dựng và khánh thành hôm nay thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước và của Bộ Công an đối với công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân và sự nghiệp “trồng người”, nhất là tại vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nơi phên dậu, biên cương của Tổ quốc.

Nhân dịp này, Thượng tướng Phạm Thế Tùng trao 2.000 phần quà của Bộ Công an, trị giá 1 tỷ đồng; Công an tỉnh Nghệ An và các đơn vị tài trợ trao 2.000 phần quà Tết tổng trị giá 1 tỷ đồng đến gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại các địa phương.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an cũng có những phần quà tặng các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong xây dựng hai công trình kể trên.