Bộ Công an biểu dương lực lượng cứu 11 người khỏi đám cháy

Ngày 22/1, Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an đã ký thư khen gửi Công an tỉnh Nghệ An, ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm, hành động dũng cảm của cán bộ, chiến sĩ trong công tác cứu người, cứu tài sản cho nhân dân.

Theo nội dung thư khen, rạng sáng 16/1, trong quá trình tuần tra, kiểm soát, thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ 1A, đoạn qua khối Tân Tiến, phường Hoàng Mai, Tổ công tác số 7 thuộc Trạm CSGT Diễn Châu, Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An đã phát hiện một vụ cháy lớn xảy ra tại 2 hộ dân trong thời điểm các thành viên đang ngủ say.

Tổ công tác Trạm CSGT Diễn Châu phối hợp người dân phá cửa giải cứu các nạn nhân mắc kẹt bên trong (Ảnh: Cắt từ clip).

Trước tình huống nguy cấp, với tinh thần “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, các cán bộ, chiến sĩ Tổ công tác số 7 đã không quản hiểm nguy, nhanh chóng triển khai các biện pháp khẩn cấp, phối hợp cùng người dân địa phương và lực lượng chức năng tổ chức chữa cháy, cứu người, cứu tài sản.

Nhờ sự quyết liệt, khẩn trương và tinh thần trách nhiệm cao, lực lượng chức năng đã kịp thời cứu được 11 người dân thoát nạn an toàn, di dời 3 xe máy và 1 ô tô ra khỏi khu vực cháy, góp phần hạn chế tối đa thiệt hại về người, tài sản.

Hành động dũng cảm, kịp thời của Tổ công tác số 7 thuộc Trạm CSGT Diễn Châu đã được cấp ủy, chính quyền các cấp, người dân địa phương và 2 gia đình bị nạn ghi nhận, đánh giá cao.

Thư khen nhấn mạnh, đây là thành tích xuất sắc, thể hiện rõ tinh thần người cán bộ công an “Thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi, lấy hạnh phúc của nhân dân làm niềm vui, lẽ sống của mình”, góp phần tô thắm hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân trong lòng nhân dân.

Lãnh đạo Bộ Công an đánh giá, thành tích nêu trên là điển hình tiêu biểu trong phong trào thi đua “Ba nhất” gồm: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất, qua đó lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong toàn lực lượng.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Thượng tướng Lê Văn Tuyến ghi nhận, biểu dương thành tích của tập thể, cá nhân liên quan; đồng thời đề nghị Công an tỉnh Nghệ An xem xét, đề xuất hình thức khen thưởng xứng đáng, động viên cán bộ, chiến sĩ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, lập thêm nhiều chiến công, thành tích xuất sắc trong công tác, chiến đấu.