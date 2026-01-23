Bộ Công an biểu dương lực lượng cứu 11 người khỏi đám cháy
(Dân trí) - Bộ Công an vừa có thư khen gửi Công an tỉnh Nghệ An, biểu dương thành tích xuất sắc của lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) dũng cảm cứu 11 người thoát khỏi đám cháy lớn khi đang ngủ say trong đêm.
Ngày 22/1, Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an đã ký thư khen gửi Công an tỉnh Nghệ An, ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm, hành động dũng cảm của cán bộ, chiến sĩ trong công tác cứu người, cứu tài sản cho nhân dân.
Theo nội dung thư khen, rạng sáng 16/1, trong quá trình tuần tra, kiểm soát, thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ 1A, đoạn qua khối Tân Tiến, phường Hoàng Mai, Tổ công tác số 7 thuộc Trạm CSGT Diễn Châu, Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An đã phát hiện một vụ cháy lớn xảy ra tại 2 hộ dân trong thời điểm các thành viên đang ngủ say.
Trước tình huống nguy cấp, với tinh thần “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, các cán bộ, chiến sĩ Tổ công tác số 7 đã không quản hiểm nguy, nhanh chóng triển khai các biện pháp khẩn cấp, phối hợp cùng người dân địa phương và lực lượng chức năng tổ chức chữa cháy, cứu người, cứu tài sản.
Nhờ sự quyết liệt, khẩn trương và tinh thần trách nhiệm cao, lực lượng chức năng đã kịp thời cứu được 11 người dân thoát nạn an toàn, di dời 3 xe máy và 1 ô tô ra khỏi khu vực cháy, góp phần hạn chế tối đa thiệt hại về người, tài sản.
Hành động dũng cảm, kịp thời của Tổ công tác số 7 thuộc Trạm CSGT Diễn Châu đã được cấp ủy, chính quyền các cấp, người dân địa phương và 2 gia đình bị nạn ghi nhận, đánh giá cao.
Thư khen nhấn mạnh, đây là thành tích xuất sắc, thể hiện rõ tinh thần người cán bộ công an “Thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi, lấy hạnh phúc của nhân dân làm niềm vui, lẽ sống của mình”, góp phần tô thắm hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân trong lòng nhân dân.
Lãnh đạo Bộ Công an đánh giá, thành tích nêu trên là điển hình tiêu biểu trong phong trào thi đua “Ba nhất” gồm: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất, qua đó lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong toàn lực lượng.
Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Thượng tướng Lê Văn Tuyến ghi nhận, biểu dương thành tích của tập thể, cá nhân liên quan; đồng thời đề nghị Công an tỉnh Nghệ An xem xét, đề xuất hình thức khen thưởng xứng đáng, động viên cán bộ, chiến sĩ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, lập thêm nhiều chiến công, thành tích xuất sắc trong công tác, chiến đấu.
Như Dân trí đã thông tin, vụ việc xảy ra vào khoảng 1h55 ngày 16/1 tại khối Tân Tiến, phường Hoàng Mai, Nghệ An). Trong khi đang tuần tra kiểm soát tại km387+500 quốc lộ 1A, lực lượng CSGT phát hiện ngọn lửa bùng phát mạnh tại nhà anh N.B.K. (khối Tân Tiến).
Tại thời điểm phát hiện, ngọn lửa đã bao trùm một phần ngôi nhà, có nguy cơ lan nhanh sang căn nhà bên cạnh. Do sự việc xảy ra vào đêm khuya, người dân xung quanh đều đang ngủ say, không ai hay biết về sự cố nguy hiểm này.
Các chiến sĩ CSGT đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường, quyết định phá cửa để đánh thức và hỗ trợ đưa 11 người của 2 gia đình đang ngủ say thoát ra ngoài an toàn.
Hành động dũng cảm này diễn ra ngay trước khi khói lửa bịt kín toàn bộ lối thoát hiểm. Không chỉ cứu người, các chiến sĩ còn kịp thời di dời một ô tô tải đang đậu gần đám cháy, ngăn chặn nguy cơ cháy nổ lớn hơn.
Tổ công tác đồng thời liên hệ với Công an phường Hoàng Mai và lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy chuyên nghiệp. Chỉ ít phút sau, lực lượng cứu hỏa đã có mặt và triển khai phương án dập lửa.