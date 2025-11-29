Thiếu niên che biển số bằng khẩu trang khi chạy xe máy ở TPHCM

Ngày 29/11, người dùng mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một thiếu niên chạy xe máy trong khi biển số bị che bằng khẩu trang. Vụ việc xảy ra trên đường Phú Châu, phường Tam Bình (TP Thủ Đức cũ).

Thiếu niên dùng khẩu trang che biển số khi chạy xe máy trên đường ở phường Tam Bình (Ảnh: Cắt từ clip).

Liên quan vụ việc, Đội CSGT Rạch Chiếc thuộc Phòng CSGT (PC08, Công an TPHCM) đang xác minh và mời người điều khiển xe máy lên làm việc.

Phòng PC08 khuyến cáo, việc lái xe cố tình che, làm mờ hoặc thay đổi biển kiểm soát phương tiện là hành vi vi phạm pháp luật, gây khó khăn cho công tác quản lý, giám sát, xử lý vi phạm.

Theo Nghị định 168, người điều khiển xe máy làm mờ hoặc thay đổi biển số sẽ bị phạt 4-6 triệu đồng, đồng thời bị trừ 6 điểm trên giấy phép.