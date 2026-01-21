Thi thể phụ nữ nổi trên sông ở TPHCM

Chiều 21/1, trong lúc làm việc, nhân viên cảng Tây Nam phát hiện một thi thể nổi trên sông Đồng Nai, đoạn gần cầu Đồng Nai, phường Đông Hòa, TPHCM (trước đây thuộc TP Dĩ An, Bình Dương).

Người này tìm cách kéo thi thể nạn nhân vào bờ rồi trình báo cơ quan chức năng.

Người phụ nữ được phát hiện tử vong trên sông Đồng Nai (Ảnh: Xuân Đoàn).

Nhận tin báo, Công an phường Đông Hòa đến vớt thi thể nạn nhân lên bờ.

Theo ghi nhận ban đầu, nạn nhân là một phụ nữ ngoài 60 tuổi, mặc áo sơ mi ca rô dài tay, quần thun dài màu đen. Trên người nạn nhân không có giấy tờ tuỳ thân. Công an nhận định người này tử vong vài giờ trước khi được phát hiện.

Đến 20h cùng ngày, thi thể nạn nhân được chuyển về nhà xác để khám nghiệm tử thi.