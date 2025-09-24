Thi thể người đàn ông có hình xăm mặt quỷ nổi trên sông Lam
(Dân trí) - Chiều 24/9, Công an phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An cho biết đang xác minh danh tính người đàn ông tử vong, trôi dạt trên sông Lam.
Khoảng 9h30 cùng ngày, Công an phường Trường Vinh nhận được tin báo của người dân về một thi thể nổi trên sông Lam, đoạn qua khu vực chợ Trụ, thuộc khối Khánh Hậu, phường Trường Vinh.
Thi thể nói trên được lực lượng Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Nghệ An, trục vớt lên bờ.
Nạn nhân là nam giới, mặc quần ngắn hoa, áo phông trắng, cao 1,6-1,65m, độ tuổi 30-35.
Trên người nạn nhân có nhiều hình xăm, trong đó có hình xăm mặt quỷ ở bắp tay trái. Cơ quan chức năng không tìm thấy giấy tờ tùy thân trên người nạn nhân.
Thi thể đang trong quá trình phân hủy, nên việc nhận dạng khó khăn.