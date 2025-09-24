Thi thể người đàn ông có hình xăm mặt quỷ nổi trên sông Lam

Khoảng 9h30 cùng ngày, Công an phường Trường Vinh nhận được tin báo của người dân về một thi thể nổi trên sông Lam, đoạn qua khu vực chợ Trụ, thuộc khối Khánh Hậu, phường Trường Vinh.

Thi thể nói trên được lực lượng Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Nghệ An, trục vớt lên bờ.

Lực lượng cứu hộ cứu nạn trục vớt thi thể lên bờ và hình xăm mặt quỷ trên bắp tay trái của nạn nhân (Ảnh: Đ. Khoa).

Nạn nhân là nam giới, mặc quần ngắn hoa, áo phông trắng, cao 1,6-1,65m, độ tuổi 30-35.

Trên người nạn nhân có nhiều hình xăm, trong đó có hình xăm mặt quỷ ở bắp tay trái. Cơ quan chức năng không tìm thấy giấy tờ tùy thân trên người nạn nhân.

Thi thể đang trong quá trình phân hủy, nên việc nhận dạng khó khăn.