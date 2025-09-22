Những khu vực nào của nước ta có thể chịu ảnh hưởng của siêu bão Ragasa?

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 1h ngày 22/9, tâm siêu bão Ragasa cách đảo Lu Dông (Philippines) khoảng 230km về phía Đông Đông Bắc.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 16-17 (184-221km/h), giật trên cấp 17. Bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20km/h.

Đến 1h ngày 23/9, siêu bão Ragasa trên vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 17, giật trên cấp 17.

Rạng sáng hôm sau siêu bão Ragasa trên vùng biển phía Bắc Biển Đông, cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 490km về phía Đông. Cường độ bão lúc này cấp 16-17, giật trên cấp 17.

Lúc 1h ngày 25/9, bão Ragasa trên vùng biển phía Đông bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 14-15, giật trên cấp 17, có xu hướng suy yếu.

Trong 72-120 giờ tới siêu bão Ragasa di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi khoảng 20km, cường độ tiếp tục suy yếu thêm.

Cơ quan khí tượng dự báo, do ảnh hưởng của siêu bão Ragasa vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 8-9, sau tăng lên cấp 10-14.

Hướng di chuyển của bão Ragasa (Ảnh: NCHMF).

Vùng gần tâm siêu bão đi qua cấp 15-17, giật trên cấp 17, sóng biển cao trên 10m, biển động dữ dội. Tàu thuyền trong khu vực nguy hiểm có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió rất mạnh, sóng rất lớn.

TS. Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (Cục Khí tượng thủy văn), nhận định khoảng tối 22/9, siêu bão Ragasa sẽ di chuyển vào Biển Đông và trở thành cơn bão thứ 9 trong mùa bão năm 2025.

Sau đó bão di chuyển nhanh khoảng 20km/h, cường độ bão cực đại có thể đạt cấp 16-17, giật trên cấp 17 trong ngày 22-23/9 khi còn trên Biển Đông.

Theo ông Lâm, đây là cường độ mạnh tương đương cường độ mạnh nhất của cơn bão số 3 (Yagi) năm 2024. Ngày 24/9, bão có khả năng suy yếu.

Đến khoảng sáng sớm 25/9, bão sẽ vượt qua khu vực bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) và di chuyển vào vịnh Bắc Bộ với cường độ mạnh cấp 12-14, giật cấp 15-16.

Ông Lâm nhận định, trong ngày 25/9, bão sẽ di chuyển vào đất liền nước ta, trọng tâm là khu vực từ Quảng Ninh - Hà Tĩnh.