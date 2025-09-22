Tối nay siêu bão Ragasa sẽ đi vào Biển Đông, sức gió mạnh cấp 16-17

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết lúc 7h ngày 22/9, siêu bão Ragasa cách đảo Lu Dông (Philippines) khoảng 200km về phía Đông Bắc, sức gió với cường độ cấp 16-17 (184-220km/h), giật trên cấp 17, nằm trong nhóm siêu bão mạnh nhất từng xuất hiện trên Biển Đông.

Đến 7h ngày 23/9 siêu bão Ragasa trên vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông với cường độ cấp 17, giật trên cấp 17.

Sáng hôm sau (24/9) siêu bão trên vùng biển phía Bắc Biển Đông, cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 370km về phía Đông với cường độ cấp 16-17, giật trên cấp 17.

Lúc 7h ngày 25/9 bão trên vùng biển phía Đông vịnh Bắc Bộ với cường độ cấp 13-14, giật cấp 17, có xu hướng suy yếu.

Hướng di chuyển của bão Ragasa (Ảnh: Hệ thống giám sát thiên tai Việt Nam).

Theo một cán bộ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, tối nay (22/9) siêu bão sẽ đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 9 trong năm, di chuyển nhanh khoảng 20km/h và duy trì cường độ cực đại cấp 16-17, giật trên cấp 17 trong ngày 22–23/9, tương đương hoặc vượt cường độ mạnh nhất của bão số 3 (Yagi) năm 2024.

Đến sáng 25/9, bão có khả năng tiến vào vịnh Bắc Bộ với cường độ cấp 12-14, giật cấp 15-16 và dự báo ảnh hưởng trực tiếp đất liền nước ta từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh.

Các trung tâm dự báo quốc tế và Việt Nam đều nhận định bão Ragasa có hoàn lưu rất rộng, quỹ đạo và cường độ còn phức tạp do tương tác với khối không khí lạnh đầu mùa, chỉ cần bão lệch 50-100km sẽ gây khác biệt lớn về phạm vi và mức độ tác động.

Dự báo từ ngày 23/9, khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 10-14, vùng gần tâm bão cấp 15-17, giật trên cấp 17, sóng cao trên 10m, biển động dữ dội.

Từ ngày 24-26/9, vịnh Bắc Bộ và ven biển Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ khả năng có gió mạnh cấp 9-12, vùng gần tâm bão cấp 12-14, giật cấp 15-16, kèm mưa lớn diện rộng.