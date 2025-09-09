Phát hiện thi thể người đàn ông trôi trên sông Cà Mau

Ngày 9/9, theo thông tin từ UBND phường An Xuyên (tỉnh Cà Mau), người dân vừa phát hiện thi thể của một người đàn ông trôi trên sông Cà Mau nhưng chưa rõ nguyên nhân tử vong.

Khu vực sông nơi xảy ra sự việc (Ảnh: CTV).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10h ngày 9/9, một người dân ở phường An Xuyên đi bộ dưới bờ kè, bất ngờ phát hiện thi thể trôi trên sông Cà Mau (đoạn gần cầu Phan Ngọc Hiển).

Lực lượng chức năng địa phương cùng với người dân vớt thi thể lên bờ. Qua xác minh ban đầu, thi thể là nam giới khoảng 35 tuổi, cao 1m60, mặc áo sơ mi màu đen, quần dài màu đen,…

Cơ quan chức năng chưa xác định được thân nhân, lai lịch, người thân của nạn nhân nên đưa về nhà xác Bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau để tiếp tục làm rõ.

Theo ghi nhận của phóng viên, khu vực xảy ra vụ việc cũng nằm trong trung tâm TP Cà Mau (cũ), có đông người qua lại.