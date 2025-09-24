Lý do siêu bão Ragasa liên tục giảm cấp trong những giờ tới

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 4h ngày 24/9, vị trí tâm siêu bão Ragasa (bão số 9) trên vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 650km về phía Đông.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão cấp 15-16 (167-201km/h), giật trên cấp 17, di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20km/h.

Đến 4h ngày 25/9, bão số 9 trên vùng ven bờ tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 150km về phía Đông với cường độ cấp 11, giật cấp 13.

Bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 20-25km/h và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Như vậy trong sáng 25/9, bão số 9 có khả năng đổ bộ Quảng Ninh - Hải Phòng.

Do ảnh hưởng của siêu bão Ragasa vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 10-13, vùng gần tâm siêu bão cấp 14-16, giật trên cấp 17. Sóng biển cao trên 10m, biển động dữ dội.

Hướng di chuyển của siêu bão Ragasa (Ảnh: NCHMF).

Từ trưa nay (24/9), vùng biển phía Đông của Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vỹ) có gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 9.

Từ đêm 24/9, khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) gió mạnh dần lên cấp 8, sóng biển cao 2-4m, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9-11, giật cấp 13, sóng biển cao 3-5m. Biển động rất mạnh.

Cơ quan khí tượng dự báo từ đêm 24/9 đến hết đêm 26/9, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hoá và Nghệ An có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-250mm, cục bộ có nơi trên 400mm.

Đề phòng mưa với cường suất lớn gây ngập úng đô thị. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Ông Hoàng Đức Cường, Phó Cục trưởng Cục Khí tượng thủy văn (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), cho biết các cơ quan khí tượng trên thế giới đánh giá, tính đến thời điểm hiện tại bão Ragasa được đánh giá là siêu bão mạnh nhất thế giới năm 2025, vượt cả bão Erin (Bắc Đại Tây Dương) và bão Yagi (năm 2024).

Theo dự báo, tốc độ di chuyển của cơn bão số 9 rất nhanh, khoảng 20-25km/h.

Bắt đầu từ chiều 23/9, bão số 9 không còn thời điểm mạnh nhất và suy yếu từ cấp 17 xuống cấp 16 và giảm dần khi tiệm cận với bờ biển Quảng Đông (Trung Quốc).

Khi có sự ma sát với địa hình, cộng thêm dòng không khí khô của không khí lạnh từ phía Bắc di chuyển xuống xâm nhập vào vùng tâm bão, cường độ bão sẽ giảm từ cấp 16 xuống còn cấp 12, giật trên cấp 12.

Ông Hoàng Đức Cường cho biết thêm, ngay sau hoàn lưu mưa kết thúc, dự kiến ngày 27/9 xuất hiện một áp thấp nhiệt đới, có thể trở thành cơn bão số 10 đi vào Biển Đông, khả năng 50% ảnh hưởng vào nước ta.

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết ở phía Bắc đang có khối không khí lạnh yếu di chuyển về nước ta. Khối không khí lạnh này có đặc điểm khô, độ ẩm tương đối thấp 30-40%.

Chính vì vậy khi siêu bão Ragasa di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, đến gần khu vực Quảng Đông (Trung Quốc) hoàn lưu phía Bắc tâm bão sẽ tương tác với khối không khí lạnh khô làm suy yếu bão số 9.

Cùng với đó, khi tiến vào gần đất liền, do tương tác với ma sát địa hình làm cho cấu trúc bão bị phá vỡ cũng như nguồn năng lượng cung cấp cho bão suy giảm đáng kể. Do đó siêu bão Ragasa sẽ suy yếu dần trong 24 giờ tới.