Thi thể nam thanh niên cạnh đám lục bình trên sông Tắc ở TPHCM

Ngày 25/1, cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ phát hiện thi thể một nam thanh niên nổi trên sông tại phường Long Phước. Bước đầu, danh tính nạn nhân được xác định là anh Đ.N.P. (SN 2002, quê Lâm Đồng).

Sáng cùng ngày, người dân lưu thông qua sông Tắc (đoạn qua phường Long Phước), phát hiện thi thể nam thanh niên nổi cạnh đám lục bình trên sông nên trình báo công an.

Thi thể nam thanh niên được phát hiện cạnh đám lục bình trôi trên sông Tắc (Ảnh: Nguyễn Lam).

Nhận tin báo, Công an phường Long Phước phối hợp với các đội nghiệp vụ Công an TPHCM nhanh chóng có mặt tại hiện trường, trục vớt thi thể nạn nhân và tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Thời điểm được phát hiện, nạn nhân mặc áo khoác màu đen, quần thun. Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định nạn nhân là anh Đ.N.P..

Theo người nhà nạn nhân, trước đó một ngày, anh P. có gọi điện cho bố rồi sau đó mất liên lạc. Đến sáng 25/1, gia đình nhận được tin báo phát hiện thi thể con trai trên sông Tắc.