Kiến nghị duy trì trạm xăng dầu trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây

Những ngày qua, Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC, chủ đầu tư cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây) đang xử lý nguy cơ gián đoạn dịch vụ xăng dầu trên tuyến cao tốc này.

Cụ thể, ngày 22/12, Công ty TNHH TMDV Châu Thành, doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu tại trạm dừng nghỉ Km41+100, có văn bản thông báo đóng cửa và ngừng toàn bộ hoạt động kinh doanh xăng dầu.

Trạm dừng nghỉ tại Km41+100 của tuyến cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây (Ảnh: Hoàng Bình).

Công ty Châu Thành khẳng định sẽ dừng hoạt động cửa hàng xăng dầu Châu Thành 47 và 48 kể từ ngày 30/12 cho đến khi có đầy đủ điều kiện pháp lý theo quy định. Qua tìm hiểu, giấy phép kinh doanh xăng dầu của doanh nghiệp này đã hết hạn.

Tuy nhiên, nguyên nhân sâu xa xuất phát từ tranh chấp pháp lý giữa VEC (chủ đầu tư cao tốc) với doanh nghiệp đầu tư trạm dừng nghỉ là Công ty Thái Sơn E&C. Tòa án nhân dân Khu vực 1 TPHCM đang giải quyết vụ kiện hủy hợp đồng giữa 2 bên.

VEC cho biết, tòa án đã quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, trong đó cấm Công ty Thái Sơn E&C thực hiện mọi hành vi tháo dỡ, di dời hoặc làm thay đổi hiện trạng đối với tài sản đang tranh chấp tại trạm dừng nghỉ.

Thời gian qua, chủ đầu tư tuyến cao tốc đã yêu cầu Công ty Thái Sơn E&C đảm bảo cung cấp hàng hóa, dịch vụ một cách liên tục. Tuy nhiên, doanh nghiệp chưa có các giải pháp thích hợp, dẫn tới việc cung ứng xăng dầu có nguy cơ gián đoạn.

Theo VEC, việc chấp thuận cho các cửa hàng xăng dầu tại trạm dừng nghỉ tiếp tục hoạt động là phương án khả quan nhất để không làm gián đoạn dịch vụ cung ứng xăng dầu.

Do đó, chủ đầu tư cao tốc kiến nghị Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai cho phép duy trì hoạt động 2 cửa hàng xăng dầu của Công ty Châu Thành cho đến khi có phán quyết của tòa án hoặc quyết định khác của cơ quan có thẩm quyền.

Trước đó, ngày 25/12, Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai có văn bản yêu cầu VEC chỉ định đơn vị đủ điều kiện pháp lý vận hành trạm dịch vụ trong thời gian chờ tòa án giải quyết tranh chấp, đảm bảo không gián đoạn việc cung ứng xăng dầu.

Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai khẳng định giấy chứng nhận điều kiện bán lẻ xăng dầu của Công ty Châu Thành đã hết hạn từ tháng 11 và không đủ điều kiện gia hạn.