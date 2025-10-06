Thêm một người tử vong trong vụ taxi chạy ngược chiều gây tai nạn ở TPHCM

Liên quan đến vụ taxi công nghệ chạy ngược chiều tông tử vong người đi xe máy ở TPHCM vào sáng 6/10, nữ hành khách ngồi sau xe taxi cũng đã tử vong tại bệnh viện.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 9h30 ngày 6/10 trên đường Huỳnh Văn Lũy, phường Phú Lợi, TPHCM. Thời điểm trên, taxi công nghệ đang lưu thông trên đường Huỳnh Văn Lũy theo hướng đi trung tâm thành phố mới Bình Dương cũ.

Nam sinh viên bị tông văng lên vỉa hè, tử vong tại chỗ (Ảnh: Phạm Diện).

Khi đến phường Phú Lợi, taxi công nghệ bất ngờ lao qua làn đường ngược lại, tông vào xe máy do nam sinh viên tên Trần Hồng C. (SN 2005 quê tỉnh Thanh Hóa) khiến nạn nhân bị hất văng lên vỉa hè, tử vong tại chỗ.

Taxi tiếp tục leo lên vỉa hè, tông vào gốc cây dầu rồi lao vào nhà dân. Người dân đã nhanh chóng hỗ trợ đưa tài xế taxi cùng một nữ hành khách ngồi sau tên N. (SN 1953, ngụ TPHCM) ra khỏi xe, chuyển đi cấp cứu, nhưng nữ hành khách đã tử vong sau đó.

Nhận tin báo, CSGT TPHCM đã có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng đồng thời trích xuất hình ảnh camera quanh khu vực để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.