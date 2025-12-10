Thay đổi giờ mở giao lộ ở TPHCM để ngăn xe chạy ngược chiều, giảm ùn tắc

Ngày 10/12, theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, cơ quan chức năng đã treo bảng thông báo về việc điều chỉnh tổ chức giao thông tại giao lộ Lê Đức Anh - Liên Khu 4-5. Đây là điểm thay đổi đáng kể so với trước, khi nút giao chỉ bị cấm trong khoảng 16h-17h mỗi ngày.

Việc điều chỉnh được đưa ra sau thời gian dài khu vực liên tục xảy ra tình trạng xe máy chạy ngược chiều để đi tắt, gây mất an toàn giao thông và ùn ứ cục bộ.

Từ ngày 15/12, giao lộ Lê Đức Anh - Liên Khu 4-5 chỉ mở vào hai khung giờ (Ảnh: Hoàng Hướng).

Trước đó, sáng 1/12, phóng viên Dân trí ghi nhận hàng dài xe máy từ đường số 10 liên tục rẽ trái, chạy ngược chiều trên đường Lê Đức Anh để vào đường Liên Khu 4-5. Nhiều người đi xe máy, thậm chí học sinh đi xe máy điện, dàn hàng chạy từ vỉa hè xuống lòng đường, tạo thành đoàn lớn mỗi buổi sáng.

Người dân địa phương cho biết, tình trạng này xảy ra thường xuyên, nhất là vào giờ cao điểm. Nếu đúng lộ trình, họ phải đi vòng hơn 4km để qua được giao lộ, vì vậy nhiều người chọn chạy ngược chiều khoảng 80m để băng qua đường, khiến khu vực hỗn loạn và tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn.

Người đi ngược chiều gây xung đột giao thông tại giao lộ Lê Đức Anh - Liên Khu 4-5 (Ảnh: Hoàng Hướng).

Đáng nói, dù Đội CSGT Phú Lâm thuộc Phòng CSGT (PC08, Công an TPHCM) thường xuyên tổ chức kiểm tra, xử phạt và khu vực đã được lắp camera phạt nguội, nhưng nhiều người vẫn bất chấp nguy hiểm chạy ngược chiều để đi tắt.

Trước thực trạng trên, Đội CSGT Phú Lâm đã phối hợp Sở Xây dựng TPHCM, Ban An toàn giao thông phường Bình Hưng Hòa, Bình Tân và các đơn vị liên quan họp đánh giá tình hình, thống nhất phương án điều chỉnh thời gian đóng, mở giao lộ nhằm hạn chế ùn ứ và giảm nguy cơ tai nạn.

Trước khi triển khai, lực lượng chức năng đã lắp đặt bảng thông báo để người dân chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp. Trong quá trình thực hiện, cơ quan chức năng sẽ tiếp tục theo dõi, đánh giá thực tế để kịp thời điều chỉnh, đảm bảo an toàn và thuận lợi cho người tham gia giao thông.