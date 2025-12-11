Sân bay Gia Bình hướng tới chuẩn 5 sao và nằm trong top 10 thế giới

Sáng 11/12, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, một trong những dự án hạ tầng hàng không có quy mô lớn nhất từ trước đến nay.

Gia Bình được định hướng trở thành cảng hàng không thông minh, xanh, bền vững, đạt chuẩn quốc tế và đóng vai trò cửa ngõ hàng không mới của miền Bắc.

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết đầu tư xây dựng sân bay quốc tế Gia Bình (Ảnh: Media QH).

Theo Nghị quyết, sân bay Gia Bình được xây dựng tại các xã Gia Bình, Lương Tài, Nhân Thắng và Lâm Thao của tỉnh Bắc Ninh, với tiêu chuẩn kỹ thuật cấp 4F của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO).

Ở giai đoạn đến năm 2030, sân bay dự kiến đáp ứng nhu cầu khai thác khoảng 30 triệu hành khách mỗi năm và 1,6 triệu tấn hàng hóa; đến năm 2050 tăng lên 50 triệu hành khách và 2,5 triệu tấn hàng hóa.

Dự án hướng tới đạt tiêu chuẩn dịch vụ cảng hàng không quốc tế 5 sao, thuộc nhóm 10 sân bay 5 sao hàng đầu thế giới theo đánh giá của Skytrax, đồng thời nằm trong nhóm sân bay có trải nghiệm hành khách xuất sắc theo Hội đồng Cảng hàng không Quốc tế. Một trong những nhiệm vụ quan trọng của dự án là đáp ứng phục vụ các sự kiện đối ngoại lớn, đặc biệt là Hội nghị Cấp cao APEC năm 2027.

Tổng vốn đầu tư của dự án khoảng 196.378 tỷ đồng, trong đó vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư tối thiểu 15% tổng mức đầu tư. Nhu cầu sử dụng đất khoảng 1.884,93ha, gồm hơn 922ha đất trồng lúa nước từ hai vụ trở lên. Toàn bộ diện tích đất được thu hồi một lần theo quy hoạch và chuyển đổi mục đích sử dụng theo quy định pháp luật.

Dự án được chia thành hai giai đoạn. Giai đoạn 1 triển khai từ 2025 đến 2030, trong đó giai đoạn 1.1 (2025-2027) tập trung hoàn thành các hạng mục phục vụ Hội nghị Cấp cao APEC 2027; giai đoạn 1.2 (2026-2030) hoàn thiện các công trình còn lại để đảm bảo công suất 30 triệu hành khách và 1,6 triệu tấn hàng hóa mỗi năm. Giai đoạn 2 (2031-2050) sẽ tiếp tục mở rộng, đáp ứng công suất tối đa theo quy hoạch.

Thời hạn hoạt động của dự án là 70 năm. Việc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện theo Nghị quyết 03/2025/NQ-CP của Chính phủ về cơ chế, chính sách đặc thù đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh phát biểu tiếp thu giải trình trước Quốc hội sáng 11/12 (Ảnh: Media QH).

Nghị quyết cũng cho phép UBND tỉnh Bắc Ninh di chuyển các di tích lịch sử - văn hóa trong quá trình bồi thường, hỗ trợ, tái định cư nếu cần thiết. Việc di dời phải đảm bảo bảo tồn tối đa giá trị di tích, thực hiện công khai, minh bạch và có tham vấn người dân. Trường hợp phát sinh vướng mắc, Chính phủ sẽ hướng dẫn xử lý.

Chính phủ chịu trách nhiệm chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết, đảm bảo công khai, minh bạch và hiệu quả; thông tin đầy đủ để người dân hiểu và đồng thuận với chủ trương đầu tư.

UBND tỉnh Bắc Ninh có trách nhiệm bảo đảm tiến độ bồi thường, tái định cư, giao đất và cho thuê đất theo kế hoạch. Nhà đầu tư được lựa chọn phải thực hiện đúng quy định pháp luật và các yêu cầu nêu trong Nghị quyết.

Các cơ quan của Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Đoàn đại biểu Quốc hội các địa phương sẽ giám sát quá trình triển khai theo quy định.

Với quy mô, mục tiêu và tiến độ đặt ra, Cảng hàng không quốc tế Gia Bình được kỳ vọng sẽ trở thành động lực tăng trưởng mới của vùng kinh tế phía Bắc, đồng thời nâng cao năng lực hàng không quốc gia trong dài hạn.