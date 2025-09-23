Giải ngân đầu tư công chậm sẽ phá vỡ chỉ tiêu kinh tế, xã hội của Lâm Đồng

Ngày 23/9, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười chủ trì hội nghị trực tuyến với các sở, ngành, địa phương về tình hình phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2025.

Theo Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng, 9 tháng đầu năm, tốc độ tăng trưởng kinh tế của địa phương là 6,8%, chưa đạt kịch bản đề ra (7,46%). Giải ngân vốn đầu tư công chỉ đạt 23,4% kế hoạch (hơn 4.000 tỷ đồng).

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười chủ trì hội nghị (Ảnh: An Chi).

Ngành tài chính Lâm Đồng cũng nêu rõ, công tác lãnh đạo, chỉ đạo một số ngành, địa phương, chủ đầu tư chưa thực sự quyết liệt. Nhiều vướng mắc, khó khăn chưa được xử lý dứt điểm. Công tác giải phóng mặt bằng một số dự án chậm, nhà thầu thi công, đơn vị tư vấn các dự án còn yếu.

Tại cuộc làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười cho rằng, mức giải ngân vốn đầu tư công của địa phương thấp hơn bình quân chung của cả nước (45%) và xếp thứ 30/34 tỉnh, thành. Người đứng đầu tỉnh Lâm Đồng cho biết đã có 2 lần phải xin lỗi Thủ tướng vì vấn đề này.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười chỉ đạo tại hội nghị (Ảnh: An Chi).

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh, việc giải ngân vốn của tỉnh năm 2025 nếu không đạt sẽ dẫn đến phá vỡ các chỉ tiêu về kinh tế, xã hội. Đặc biệt, trách nhiệm của địa phương với Trung ương, Chính phủ sẽ rất nặng.

Do đó, ông Hồ Văn Mười yêu cầu Sở Tài chính phải chịu trách nhiệm trước lãnh đạo UBND tỉnh nếu đến ngày 30/9 không phân bổ đầy đủ 3 nguồn vốn Trung ương, vốn huyện (cũ), vốn chương trình mục tiêu quốc gia.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười khẳng định, các cơ chế, thủ tục cơ bản hoàn thiện nên việc giải ngân vốn đầu tư công không đạt, các đơn vị liên quan không được đổ thừa do cơ chế, chính sách.