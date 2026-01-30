Chưa có đơn vị quản lý, vận hành công viên nghìn tỷ ven biển Vũng Tàu

Ngày 30/1, Sở Xây dựng TPHCM phối hợp cùng UBND phường Vũng Tàu khảo sát và họp bàn phương án khai thác Công viên Thùy Vân.

Theo UBND phường Vũng Tàu, Công viên Thùy Vân được đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng, đã hoàn thành toàn bộ hạng mục xây dựng và được khánh thành ngày 19/12/2025.

Từ nhiều tháng nay, công trình thu hút đông người dân và du khách đến vui chơi. Tuy nhiên, công viên vẫn chưa có đơn vị chính thức tiếp nhận bàn giao để quản lý, vận hành.

Công viên Thùy Vân đến nay vẫn chưa có đơn vị quản lý, vận hành (Ảnh: Hoàng Bình).

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Vũ Hồng Thuấn, Chủ tịch UBND phường Vũng Tàu, đề xuất Sở Xây dựng sớm có giải pháp trước mắt và lâu dài để bảo đảm công viên hoạt động an toàn, hiệu quả, nhất là trong dịp Tết Bính Ngọ 2026.

Thời gian qua, UBND phường Vũng Tàu triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự tại Công viên Thùy Vân. Tuy nhiên, do chưa được bàn giao chính thức, phường không đủ cơ sở pháp lý để bố trí lực lượng bảo vệ, tổ chức vệ sinh thường xuyên, trông giữ xe… tiềm ẩn nguy cơ hư hỏng, mất mát tài sản công.

Trước thực trạng này, UBND phường Vũng Tàu kiến nghị UBND TPHCM giao Sở Xây dựng thực hiện thủ tục tiếp nhận, bàn giao Công viên Thùy Vân để đưa vào quản lý, khai thác thống nhất.

Đồng thời, phường Vũng Tàu đề nghị Sở Xây dựng sớm phê duyệt đề án khai thác, quản lý tài sản công viên; tổ chức đấu giá quyền khai thác nhằm lựa chọn đơn vị vận hành chuyên nghiệp trước Tết Bính Ngọ 2026.

Tại cuộc họp, ông Lê Ngọc Linh, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM, chỉ đạo chủ đầu tư rà soát, hoàn thiện đầy đủ hạng mục còn tồn tại, sớm bàn giao công trình cho Trung tâm Quản lý giao thông và hạ tầng kỹ thuật TPHCM theo quy định.

Trung tâm có trách nhiệm xây dựng phương án quản lý, khai thác, bảo trì công viên, tham vấn các đơn vị liên quan và báo cáo lãnh đạo Sở Xây dựng trước ngày 3/2.

Du khách tham quan, vui chơi ở công viên Thùy Vân (Ảnh: Hoàng Bình).

Ngoài ra, Trung tâm Quản lý giao thông và hạ tầng kỹ thuật TPHCM cần khẩn trương xây dựng đề án cho thuê, khai thác công viên, tổ chức thẩm định và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để lựa chọn đơn vị trúng thầu vận hành.

Ông Lê Ngọc Linh cũng yêu cầu các đơn vị tăng cường dọn dẹp vệ sinh, tưới nước, duy trì mảng xanh trong dịp Tết; Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển đô thị Vũng Tàu hỗ trợ tổ chức vườn hoa Xuân mang đặc trưng Vũng Tàu và vận hành tháp Tam Thắng. Công tác bảo đảm an ninh, an toàn công trình và trật tự giao thông cũng được yêu cầu siết chặt.