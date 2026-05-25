Thành ủy TPHCM phân cấp, ủy quyền quyết định nhân sự

Thành ủy TPHCM vừa ban hành quy định phân cấp, ủy quyền tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc.

Quy định này được áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị trực thuộc Thành ủy gồm các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của Thành ủy, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, ban thường vụ đảng ủy cấp trên trực tiếp cơ sở trực thuộc Thành ủy, ban thường vụ đảng ủy xã, phường, đặc khu và người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Thành ủy TPHCM.

Theo quy định, lãnh đạo các cơ quan nói trên có quyền tiếp nhận các trường hợp đủ tiêu chuẩn, điều kiện vào làm công chức, viên chức. Việc này được thực hiện sau khi có ý kiến thống nhất của Ban Tổ chức Thành ủy đối với các vị trí, chức danh không thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang kiểm tra trung tâm phục vụ hành chính công phường Bình Dương (Ảnh: Tuấn Vũ).

Các cơ quan tuyển dụng công chức, viên chức trúng tuyển trong kỳ tuyển dụng công chức, viên chức sau khi có thông báo kết quả trúng tuyển của Hội đồng tuyển dụng. Lãnh đạo các đơn vị quyết định thực hiện chế độ tiền lương, phụ cấp và các chế độ, chính sách khác theo quy định của pháp luật đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Quy định được áp dụng cho người thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý mà không phải là cấp trưởng, cấp phó đang công tác tại cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức không thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý.

Các cơ quan quyết định thành lập hội đồng đánh giá, thay đổi vị trí việc làm có ngạch công chức hoặc bậc nghề nghiệp viên chức xếp theo thứ bậc chuyên môn, nghiệp vụ cao hơn ngạch công chức hoặc bậc nghề nghiệp viên chức hiện giữ.

Lãnh đạo các cơ quan cũng được phân cấp, ủy quyền trong việc quyết định thay đổi vị trí việc làm, xếp ngạch công chức hoặc bậc nghề nghiệp viên chức cùng thứ bậc chuyên môn, nghiệp vụ nhưng khác ngạch, bậc nghề nghiệp hiện giữ và theo thứ bậc chuyên môn, nghiệp vụ thấp hơn ngạch, bậc nghề nghiệp hiện giữ.

Thành ủy TPHCM cũng phân cấp, ủy quyền việc quyết định xếp ngạch công chức, bậc nghề nghiệp viên chức hoặc quyết định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp, chuyển chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức tương ứng với vị trí việc làm đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý, không phải là cấp trưởng, cấp phó đang công tác tại cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức không thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý (trừ các trường hợp giữ ngạch chuyên viên cao cấp hoặc tương đương, chức danh nghề nghiệp hạng I hoặc bậc nghề nghiệp tương đương ngạch chuyên viên cao cấp).

Lãnh đạo các đơn vị quyết định việc tiếp nhận, điều động, biệt phái, chuyển công tác giữa các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị thành phố (thuộc biên chế của thành phố) đối với cán bộ, công chức, viên chức không thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM quản lý; quyết định giải quyết thôi việc, nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức, viên chức không thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM quản lý.