Thẩm quyền quyết định cho cán bộ TPHCM đi nước ngoài

Theo quyết định này, Chủ tịch UBND Thành phố ủy quyền cho người đứng đầu cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND Thành phố; Chủ tịch UBND cấp xã quyết định cho phép cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (gọi tắt là cán bộ) đi nước ngoài về việc công trong 4 trường hợp.

Thứ nhất là trường hợp cử, cho phép cán bộ đi nước ngoài từ 3 tháng trở lên.

Trừ những người đang giữ chức vụ, chức danh lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương, cấp xã và tương đương, người quản lý doanh nghiệp thì Chủ tịch UBND Thành phố ủy quyền cho Giám đốc Sở Nội vụ quyết định đối với các trường hợp còn lại.

Thứ hai là trường hợp cử, cho phép cán bộ đi nước ngoài dưới 3 tháng.

Trừ những người đang giữ chức vụ, chức danh lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương, cấp xã và tương đương, người quản lý doanh nghiệp thì Chủ tịch UBND Thành phố ủy quyền quyết định đối với các trường hợp còn lại theo 2 nhóm.

Nhóm thứ nhất là các cơ quan hành chính thuộc UBND Thành phố, các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND Thành phố và UBND xã, phường, đặc khu (sau đây gọi chung là cấp xã). Đối với nhóm này, Chủ tịch UBND Thành phố ủy quyền cho người đứng đầu các cơ quan, đơn vị và Chủ tịch UBND cấp xã quyết định đối với cán bộ thuộc quyền quản lý và sử dụng.

Nhóm thứ hai là cán bộ ở các đơn vị không thuộc nhóm thứ nhất sẽ do Giám đốc Sở Nội vụ quyết định.

Thứ ba là trường hợp ủy quyền quyết định cử, cho phép đi nước ngoài theo đoàn có người của từ 2 cơ quan, đơn vị trở lên.

Trừ các đoàn có thành viên tham gia là cán bộ đang giữ chức vụ, chức danh lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương, cấp xã và tương đương, người quản lý doanh nghiệp thì Chủ tịch UBND Thành phố ủy quyền cho Giám đốc Sở Nội vụ quyết định đối với các đoàn còn lại.

Thứ tư là trường hợp ủy quyền quyết định cử, cho phép đi nước ngoài theo đoàn của 1 cơ quan, đơn vị.

Trừ các đoàn có cá nhân được phân công làm trưởng đoàn là cán bộ đang giữ chức vụ, chức danh lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương, cấp xã và tương đương, người quản lý doanh nghiệp thì Chủ tịch UBND Thành phố ủy quyền quyết định đối với các đoàn còn lại theo 2 nhóm.

Nhóm thứ nhất là các cơ quan hành chính thuộc UBND Thành phố, các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND Thành phố và UBND cấp xã. Đối với nhóm này, Chủ tịch UBND Thành phố ủy quyền cho người đứng đầu các cơ quan, đơn vị và Chủ tịch UBND cấp xã quyết định đối với đoàn có cá nhân được phân công làm trưởng đoàn là cán bộ thuộc quyền quản lý và sử dụng.

Nhóm thứ hai là các đoàn không thuộc nhóm thứ nhất sẽ do Giám đốc Sở Nội vụ quyết định.

Việc ủy quyền này được thực hiện kể từ ngày 1/5 cho đến hết ngày 31/12.