Thành ủy TPHCM lập các tổ giám sát đảng ủy cấp xã về mô hình mới

Ngày 22/9, Thường trực Thành ủy TPHCM có kết luận về tình hình triển khai thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tại Đảng bộ TPHCM (từ ngày 1/9 đến ngày 15/9).

Thường trực Thành ủy TPHCM ghi nhận và biểu dương Ban Tổ chức Thành ủy đã chủ động rà soát, tổng hợp báo cáo về tình hình triển khai thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tại Đảng bộ thành phố.

Theo kết luận, Thường trực Thành ủy TPHCM giao Ủy ban Kiểm tra Thành ủy bám sát yêu cầu của Đoàn Kiểm tra, giám sát Ủy ban Kiểm tra Trung ương, tham mưu, đề xuất Ban Thường vụ Thành ủy thành lập các tổ kiểm tra, giám sát các đảng ủy cấp xã trong vận hành hoạt động mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang kiểm tra trung tâm phục vụ hành chính công phường Bình Dương (Ảnh: Tuấn Vũ).

Thường trực Thành ủy cũng giao Đảng ủy UBND TPHCM lãnh đạo, chỉ đạo UBND TPHCM tập trung, đẩy nhanh công tác sắp xếp tổ chức bộ máy các phòng thuộc các sở, ngành và sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc. Việc này phải đảm bảo tiến độ chung tổng thể sắp xếp cơ quan chuyên môn, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập gắn với thực tiễn tình hình TPHCM.

Thành phố cần chỉ đạo phương án sắp xếp, mô hình tổ chức bộ máy của các ban quản lý dự án, ban bồi thường giải phóng mặt bằng cấp xã hiện nay; chỉ đạo các sở, ngành liên quan khẩn trương có phương án quản lý, khai thác sử dụng các trụ sở dôi dư ở cấp thành phố và cấp xã.

Thường trực Thành ủy cũng giao Đảng ủy UBND TPHCM lãnh đạo, chỉ đạo UBND TPHCM thực hiện việc rà soát, đề xuất quy định về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở khu phố, ấp; người trực tiếp tham gia hoạt động ở khu phố, ấp và mức khoán kinh phí hoạt động của tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã, mức kinh phí hoạt động của khu phố, ấp trên địa bàn.

Các cấp ủy, cơ quan, đơn vị triển khai, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đảm bảo chặt chẽ, theo đúng quy định, định hướng chỉ đạo của Trung ương; quá trình thực hiện phát sinh những vấn đề khó, vướng mắc báo cáo, đề xuất cơ quan có thẩm quyền tháo gỡ, hỗ trợ.