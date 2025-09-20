Chủ tịch TPHCM thăm và làm việc tại Tổ hợp Hóa dầu Long Sơn

Ngày 20/9, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được cùng đoàn công tác của thành phố đã có chuyến thăm và làm việc tại Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn (LSP) tại xã Long Sơn, TPHCM. Đoàn đã đi tham quan toàn bộ nhà máy cũng như trung tâm vận hành, làm việc với lãnh đạo, nhân viên Công ty Hóa dầu Long Sơn.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Được chúc mừng lãnh đạo công ty khi doanh nghiệp đã hoạt động trở lại sau hơn 9 tháng tạm ngưng. Đây không chỉ là niềm vui của doanh nghiệp mà còn là niềm vui chung của TPHCM.

Ông Nguyễn Văn Được tham quan Tổ hợp lọc dầu Long Sơn (Ảnh: Q.H).

Chủ tịch UBND TPHCM đánh giá cao các thành quả của Công ty Hóa dầu Long Sơn. Trong đó, doanh nghiệp đã đóng góp lớn cho ngân sách, cho sự phát triển của đất nước và giải quyết việc làm cho gần 1.000 lao động tại địa phương.

Theo ông Nguyễn Văn Được, Long Sơn là địa điểm lý tưởng để phát triển ngành lọc dầu. Nhiều nhà đầu tư tiềm năng đã bày tỏ sự quan tâm tới tiềm năng của địa phương.

Thời gian tới, lãnh đạo TPHCM sẽ cùng kêu gọi, chào mời các nhà đầu tư, nhằm phát huy tối đa lợi thế của khu vực, thúc đẩy phát triển công nghiệp và kinh tế biển.

Người đứng đầu chính quyền TPHCM đề nghị Công ty Hóa dầu Long Sơn tiếp tục hoạt động sản xuất, kinh doanh hiệu quả, góp phần vào sự phát triển chung của thành phố. Ông cũng mong muốn đơn vị mở rộng sản xuất, khai thác tối đa diện tích đất của dự án.

Chính quyền thành phố cam kết ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi nhất nếu công ty có kế hoạch đầu tư thêm tại Long Sơn hoặc các địa bàn khác ở TPHCM.

Đoàn lãnh đạo TPHCM kiểm tra cụm cảng Cái Mép - Thị Vải (Ảnh: Q.H).

Cùng ngày, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được dẫn đầu đoàn công tác đi khảo sát khu vực cụm cảng Cái Mép - Thị Vải và cảng Cần Giờ. Đoàn công tác xuất phát từ bến Bạch Đằng, xuôi theo sông Sài Gòn ra khu vực cửa biển khảo sát thực địa, tìm hiểu và nghiên cứu quy hoạch về cụm cảng biển Cái Mép - Thị Vải, cảng biển Cần Giờ, các tuyến giao thông kết nối, khu thương mại tự do, logistics…