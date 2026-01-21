Thanh tra Chính phủ thanh tra công tác IUU ở Cà Mau

Ngày 21/1, Đoàn thanh tra của Thanh tra Chính phủ đã công bố quyết định thanh tra về trách nhiệm của UBND tỉnh Cà Mau trong công tác phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Giai đoạn thanh tra từ 20/5/2019 đến 31/12/2025.

Đoàn thanh tra của Thanh tra Chính phủ triển khai quyết định thanh tra công tác IUU tại Cà Mau (Ảnh: Cổng TTĐT Cà Mau).

Nội dung thanh tra tập trung vào công tác xử lý vi phạm hành chính từ năm 2019 đến 2025. Đoàn thanh tra đề nghị tỉnh Cà Mau phân công đầu mối làm việc; cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu liên quan; phối hợp chặt chẽ với đoàn để hoàn thành nhiệm vụ đúng tiến độ.

Thời hạn thanh tra là 45 ngày.

Tại buổi làm việc với đoàn thanh tra, lãnh đạo UBND tỉnh Cà Mau cho biết, hiện toàn tỉnh có hơn 5.170 tàu khai thác thủy sản. Thời gian qua, tỉnh đã vào cuộc phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng trong thực hiện công tác chống khai thác IUU.

Trong đó, công tác xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực khai thác IUU được tỉnh quan tâm chỉ đạo, xử lý kịp thời. Tuy nhiên, công tác này vẫn còn một số khó khăn.

Tàu cá hoạt động ở vùng biển Cà Mau (Ảnh minh họa: Nhật Linh Đan).

Lãnh đạo UBND tỉnh Cà Mau đã tiếp thu ý kiến của đoàn thanh tra và phân công Sở Nông nghiệp và Môi trường làm đầu mối để làm việc với đoàn; tạo mọi điều kiện thuận lợi để đoàn thanh tra làm việc hiệu quả, đảm bảo tiến độ, yêu cầu đề ra.