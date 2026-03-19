Thanh Hóa công bố danh sách 85 người trúng cử đại biểu HĐND

Ủy ban Bầu cử tỉnh Thanh Hóa đã công bố danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031. Theo đó, toàn tỉnh này đã bầu đủ 85 đại biểu HĐND tỉnh, bảo đảm đúng cơ cấu, thành phần và số lượng được ấn định tại các đơn vị bầu cử.

Trong số 85 người trúng cử, ông Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, thuộc đơn vị bầu cử số 2, là người có tỷ lệ phiếu bầu cao nhất với 27.671 phiếu, đạt tỷ lệ 99,39%.

Ông Nguyễn Doãn Anh, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa (Ảnh: Minh Hiếu).

Trong kỳ bầu cử vừa qua, Thanh Hóa có 6 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội, 27 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh và 1.112 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã.

Theo báo cáo của Ủy ban Bầu cử tỉnh Thanh Hóa, đến 19h ngày 15/3, 100% các khu vực bỏ phiếu trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành việc bỏ phiếu, bảo đảm an toàn, đúng pháp luật, với 2.851.612/2.853.331 cử tri đi bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 99,94%. Đây là tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu cao nhất từ trước tới nay trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Trong đó, có 112 xã, phường có tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 100%; 3.158 khu vực bỏ phiếu có tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 100%.