Khánh Hòa có hơn 1.000 tổ bầu cử đạt tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu 100%

Ngày 19/3, Ủy ban Bầu cử tỉnh Khánh Hòa đã công bố danh sách chính thức những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo Ủy ban Bầu cử tỉnh Khánh Hòa, toàn tỉnh có 1.123 khu vực bỏ phiếu tổ chức bầu cử đúng quy định. Công tác chuẩn bị được triển khai đồng bộ, bài bản, bám sát chỉ đạo của Trung ương và Tỉnh ủy. Các điều kiện về cơ sở vật chất, nhân lực, phương án tổ chức được chuẩn bị chu đáo, bảo đảm phục vụ tốt nhất cho ngày bầu cử.

Cử tri bỏ phiếu bầu cử ở Trường Sa (Ảnh: Vùng 4 Hải Quân).

Không khí bầu cử diễn ra dân chủ, nghiêm túc, đúng quy định của pháp luật. Cử tri toàn tỉnh tham gia bỏ phiếu với tinh thần trách nhiệm cao, thể hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, không xảy ra tình huống bị động, bất ngờ.

Tỉnh Khánh Hòa có tổng số hơn 1,6 triệu cử tri. Tổng số cử tri tham gia bỏ phiếu đạt 99,87%. Toàn tỉnh có 1.020 tổ bầu cử đạt tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu 100%; 54/65 đơn vị cấp xã có tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu đạt 100%.

Kết quả, tỉnh Khánh Hòa đã bầu đủ 12/12 đại biểu trong số 20 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI; 4 ban bầu cử đại biểu Quốc hội đã xác lập biên bản, gửi Hội đồng bầu cử quốc gia để công bố theo thẩm quyền.

Tỉnh Khánh Hòa đã bầu đủ 67/67 đại biểu trong số 108 người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031.