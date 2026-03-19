Nữ nông dân người Mường trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa

Ủy ban Bầu cử tỉnh Thanh Hóa đã công bố danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo danh sách được công bố, toàn tỉnh đã bầu đủ 85 đại biểu HĐND tỉnh, bảo đảm đúng cơ cấu, thành phần và số lượng được ấn định tại các đơn vị bầu cử. Tỷ lệ phiếu bầu cho các đại biểu trúng cử đạt mức cao, trong đó người cao nhất đạt 99,39% và người thấp nhất đạt 87,09%.

Chị Lương Thị Lực - nữ nông dân nuôi cá tầm ở xã Sơn Điện, tỉnh Thanh Hóa (Ảnh: Thanh Tâm).

Đáng chú ý, trong danh sách 85 đại biểu có chị Lương Thị Lực, nông dân người dân tộc Mường tại xã Sơn Điện, đã trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031 với 24.965 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 89,67%.

Chị Lương Thị Lực (SN 1990, trú tại bản Xuân Sơn, xã Sơn Điện, tỉnh Thanh Hóa). Năm 2015, sau khi tốt nghiệp ngành sư phạm thể dục thể thao, chị kết hôn với anh Phạm Ngọc Thanh (SN 1989), quê ở tỉnh Yên Bái.

Hai vợ chồng chị Lực học cùng ngành sư phạm thể dục thể thao, nhưng sau khi kết hôn không ai theo nghề mà về quê phát triển kinh tế với mô hình nuôi cá tầm, mang lại thu nhập hơn 2 tỷ đồng mỗi năm.

Với mô hình phát triển kinh tế hiệu quả, năm 2024, chị Lương Thị Lực được Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa tặng Bằng khen “Nông dân tiêu biểu sáng tạo, khởi nghiệp trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số”.

Năm 2025, chị tiếp tục được Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thanh Hóa chứng nhận danh hiệu “Phụ nữ làm kinh tế giỏi tiêu biểu giai đoạn 2020-2025”.