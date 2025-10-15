Thái Nguyên đề xuất làm đê và xây cầu Gia Bẩy mới

Theo nguồn tin của phóng viên Dân trí, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thái Nguyên Đặng Văn Huy vừa có báo cáo về thiệt hại thiên tai do bão số 11 (Matmo) và mưa lũ sau bão gây ra trên địa bàn tỉnh này.

“Mất trắng” trên 12.200 tỷ đồng

Báo cáo cho thấy mưa, lũ lớn đã gây ngập lụt tại 54 xã, phường ở Thái Nguyên, mất điện, mất nước trên diện rộng, ảnh hưởng khoảng 200.000 hộ dân (115 nhà bị sập, hỏng hoàn toàn; 465 nhà bị hư hỏng nặng; 710 nhà bị hư hỏng một phần…), gần 3.500 hộ dân phải di dời khẩn cấp.

Theo báo cáo này, mưa lũ gây ngập, hư hỏng 13.600ha cây trồng, thủy sản; hơn 1 triệu con vật nuôi bị chết, nước cuốn trôi. 3.170 điểm giao thông ở Thái Nguyên bị sạt lở, ngập úng.

Tỉnh Thái Nguyên hứng chịu lượng mưa kỷ lục khiến nhiều nơi ngập lụt nghiêm trọng (Ảnh: Lê Khắc Duy).

Tỉnh này có 53 hồ, đập; 3 trạm bơm; trên 10km kênh mương bị ảnh hưởng, sự cố, hư hỏng. 13 công trình cấp nước tập trung bị hư hỏng.

Bên cạnh đó, 3,5km đê ở Thái Nguyên phải gia cố chống tràn; 5 trung tâm y tế, bệnh viện và 9 trạm y tế địa phương bị ngập lụt, sạt lở; 177 điểm trường bị ảnh hưởng thiệt hại…

Đặc biệt, Sở Nông nghiệp và Môi trường Thái Nguyên phản ánh nhiều tài sản, vật dụng sinh hoạt của người dân như ô tô, xe máy, tủ lạnh, tivi, điều hòa,... bị ngập nước, hư hỏng nặng. Nhiều cửa hàng, khu thương mại, kho tàng, hàng hóa, trang thiết bị của doanh nghiệp và người dân bị ngập, hư hỏng.

Tổng thiệt hại kinh tế ở tỉnh Thái Nguyên đến nay ước tính trên 12.200 tỷ đồng. Tỉnh này đang tập trung huy động tối đa lực lượng dọn dẹp, xử lý môi trường, rà soát đánh giá thiệt hại thiên tai để có phương án hỗ trợ, khắc phục.

Kiến nghị hỗ trợ trước mắt 1.130 tỷ đồng, xây cầu Gia Bẩy mới

Do thiệt hại lớn vượt quá khả năng cân đối ngân sách, UBND tỉnh Thái Nguyên đã đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Môi trường xem xét, hỗ trợ địa phương khắc phục ngay trước mắt với số tiền 1.130 tỷ đồng.

Trong đó, hỗ trợ khắc phục thiệt hại về giao thông 341 tỷ đồng; hỗ trợ khắc phục về nông nghiệp 286 tỷ đồng, về y tế 123 tỷ đồng, về giáo dục 180 tỷ đồng và khắc phục thiệt hại về thủy lợi, đê điều, nước sạch 200 tỷ đồng.

Thái Nguyên cũng đề nghị Bộ Tài chính hỗ trợ 1.200 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia để hỗ trợ các hộ gia đình bị thiệt hại về sản xuất nông nghiệp, đảm bảo ổn định cuộc sống.

Về lâu dài, Sở Nông nghiệp và Môi trường Thái Nguyên cho biết địa phương đang lập dự án đầu tư xây dựng, nâng cấp, hoàn thiện hệ thống công trình đê phòng chống lũ, lụt hai bên bờ sông Cầu đoạn qua khu vực trung tâm của tỉnh với kinh phí 15.400 tỷ đồng.

Cụ thể gồm xây dựng đập Thác Huống 2; xây dựng đồng bộ đê, kè, đường giao thông mặt đê hai bờ sông Cầu và suối Mo Linh; xây dựng hệ thống chống ngập úng khu vực trung tâm tỉnh Thái Nguyên và xây dựng cầu Gia Bẩy mới.

Thái Nguyên đề nghị Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Môi trường báo cáo Thủ tướng Chính phủ quan tâm hỗ trợ kinh phí cho tỉnh sớm triển khai thực hiện dự án.

Lũ trên sông Cầu áp sát mặt cầu Gia Bẩy sáng 7/10 (Ảnh: Lê Khắc Duy).

Trong đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường Thái Nguyên đề xuất ưu tiên đầu tư xây dựng trước cầu Gia Bẩy mới có chiều dài 165m, bề rộng 21m với kinh phí 350 tỷ đồng để đảm bảo an toàn giao thông, phát triển kinh tế - xã hội.

Cầu Gia Bẩy hiện nay xây dựng từ năm 1981 bắc qua sông Cầu, nằm trên tuyến quốc lộ 1B kết nối tỉnh Thái Nguyên với các tỉnh miền núi phía Bắc. Cầu đã xuống cấp nghiêm trọng, bề rộng và cao trình mặt cầu không đảm bảo khả năng thoát lũ.

“Qua bão số 11 vừa qua mực nước lũ lên xấp xỉ mặt cầu gây ảnh hưởng đến an toàn, ổn định cầu”, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường Thái Nguyên dẫn chứng.