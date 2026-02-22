Thách thức của cảnh sát kinh tế trong kỷ nguyên mới

Chiều 22/2, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã đến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an).

Thay mặt lãnh đạo Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực gửi tới các tướng lĩnh, sĩ quan, cán bộ, chiến sĩ lời thăm hỏi thân thiết, lời chúc mừng năm mới tốt đẹp; đồng thời biểu dương, đánh giá cao những kết quả toàn diện, những chiến công nổi bật mà đơn vị đạt được trong thời gian qua.

Cục C03 góp phần hoàn thiện thể chế, làm trong sạch bộ máy

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đánh giá, thông qua công tác nắm tình hình, các hoạt động nghiệp vụ và việc điều tra, triệt phá nhiều vụ án lớn, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã có những đóng góp hết sức quan trọng trong việc phát hiện các bất cập, sơ hở, thiếu sót trong quá trình vận hành của hệ thống pháp luật và thực thi chính sách.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đến thăm và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Ảnh: Bộ Công an).

Từ thực tiễn đấu tranh với tội phạm, đơn vị đã tham mưu hiệu quả cho Đảng, Nhà nước, Chính phủ trong việc bổ sung, hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về kinh tế, phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Năm 2025 - năm tổ chức Đại hội Đảng các cấp - lực lượng công an nói chung và lực lượng cảnh sát kinh tế nói riêng đã có đóng góp rất lớn trong công tác lựa chọn nhân sự ứng cử, góp phần làm trong sạch đội ngũ cấp ủy các cấp.

Cùng với đó, việc phát hiện, triệt phá hàng loạt vụ án nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đã góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, đồng thời thu hồi cho ngân sách Nhà nước khối lượng tài sản rất lớn, đóng góp thiết thực vào công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Thách thức mới trong kỷ nguyên tăng tốc

Phân tích bối cảnh, nhiệm vụ đặt ra cho năm 2026 và nhiệm kỳ 2026-2031, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ nhấn mạnh, đất nước đã bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên tăng tốc, bứt phá và phát triển, với nhiều mục tiêu lớn, trong đó có mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong nhiều năm liên tiếp.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Việt Nam phải tìm kiếm các động lực tăng trưởng mới, tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng thu hút đầu tư, nhất là đầu tư nước ngoài. Quy mô đầu tư công sẽ tăng rất mạnh; quá trình đô thị hóa, công nghiệp hóa diễn ra nhanh, kéo theo việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất với quy mô lớn.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình chỉ đạo tại buổi gặp mặt (Ảnh: Bộ Công an).

Từ thực tiễn đó, Phó Thủ tướng Thường trực chỉ rõ những thách thức rất lớn đối với lực lượng Cảnh sát kinh tế trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; đặc biệt là tội phạm công nghệ cao, các vấn đề liên quan đến tiền ảo, tài sản số, sàn giao dịch, thị trường chứng khoán, cũng như các kênh huy động vốn đa dạng cho nền kinh tế.

Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu tiếp tục đẩy mạnh công tác tham mưu xây dựng pháp luật, hoàn thiện thể chế; chủ động đề xuất các cơ chế, chính sách mới trong quản lý kinh tế, phòng ngừa sai phạm; đồng thời đóng góp ý kiến trong việc hoàn thiện các quy định bảo vệ những người năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung, không tham nhũng, không tư lợi.

Bên cạnh đó, đơn vị cần phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng; không ngừng xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, chú trọng giáo dục đạo đức, bản lĩnh, nghiệp vụ cho cán bộ, chiến sĩ; phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.