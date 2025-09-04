Vụ Shark Thủy: Khởi tố thêm 23 người

Ngày 4/9, Bộ Công an cho biết Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) đang mở rộng điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ xảy ra tại Công ty Egroup, Egame, Nhất Trần và một số đơn vị liên quan.

Theo đó, ngày 25/8, Cục C03 đã ra quyết định khởi tố thêm 23 bị can là quản lý kinh doanh, bị xác định là đồng phạm với bị can Nguyễn Ngọc Thủy (Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Egroup), tức Shark Thủy.

Ông Nguyễn Ngọc Thủy (Ảnh: A.E).

Trong đó, 4 bị can được áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú, 19 bị can bị tạm giam.

Quá trình điều tra, cơ quan công an đã thu giữ nhiều hồ sơ, tài liệu quan trọng phục vụ công tác xác minh. Vụ án đang tiếp tục được mở rộng, đồng thời áp dụng các biện pháp thu hồi tài sản liên quan.

C03 kêu gọi các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp có liên quan chủ động đến khai báo và khắc phục hậu quả để được xem xét chính sách khoan hồng. Địa điểm tiếp nhận tại Phòng 6 C03, số 47 Phạm Văn Đồng, Hà Nội, liên hệ điều tra viên Tạ Quang Huy, số điện thoại: 0967.844.475.

Trước đó, ngày 21/3/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy) – Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Tập đoàn Egroup – để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đến ngày 5/12/2024, cơ quan điều tra tiếp tục bổ sung quyết định khởi tố ông Thủy về tội Đưa hối lộ.

Kết quả điều tra xác định, từ năm 2015 đến năm 2023, ông Thủy cùng các đối tượng liên quan có hành vi bán cổ phần khống Tập đoàn Egroup để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị hại trong vụ án được xác định là các nhà đầu tư sở hữu cổ phần của Tập đoàn Egroup tại thời điểm khởi tố vụ án.