Truy nã Chủ tịch Công ty Công nghệ NhoNho

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03 Bộ Công an) vừa ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm đối với bị can Hoàng Bá Nghị, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Công nghệ NhoNho.

Trước đó ngày 3/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam ông Nghị để điều tra vụ án đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ; vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi, xảy ra tại Trung tâm Kiểm nghiệm kiểm chứng và Dịch vụ chất lượng, Công ty TNHH Công nghệ NhoNho, Công ty TNHH MTV Trái cây Thủy và các đơn vị, cá nhân liên quan.

Bị can Hoàng Bá Nghị, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Công nghệ NhoNho (Ảnh: NTV).

Sau khi VKSND tối cao phê chuẩn, Bộ Công an phối hợp Công an phường Hưng Phú (TP Cần Thơ) tống đạt các quyết định tố tụng và thi hành lệnh bắt. Tuy nhiên, bị can Hoàng Bá Nghị đã bỏ trốn.

Căn cứ khoản 1 Điều 231 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015, ngày 11/12, C03 đã ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm đối với bị can này.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân phối hợp phát hiện, bắt giữ; đồng thời yêu cầu Hoàng Bá Nghị tự giác ra đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng, đảm bảo quyền tự bào chữa. Trường hợp cố tình không trình diện sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật.

Mọi thông tin liên quan đề nghị liên hệ điều tra viên Nguyễn Tuấn Việt, Phòng 8, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, số điện thoại 0916.561.618.