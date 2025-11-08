Thả cá phóng sinh, người phụ nữ ở Lâm Đồng rơi xuống kênh tử vong
(Dân trí) - Trong lúc thả cá phóng sinh, bà C. rơi xuống kênh nước, mất tích. Lực lượng chức năng tìm thấy thi thể nạn nhân, bàn giao cho người nhà lo hậu sự.
Chiều 8/11, lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng phối hợp cùng phường Hàm Thắng hoàn tất thủ tục, bàn giao thi thể bà V.T.K.C. (SN 1977) cho gia đình lo hậu sự.
Theo thông tin ban đầu, trưa cùng ngày, bà C. đến kênh nước cách nhà 100m để thả cá phóng sinh. Tuy nhiên, người này rơi xuống nước, mất tích.
Nhận tin báo, lực lượng chức năng phường Hàm Thắng phối hợp cùng các đơn vị liên quan tỉnh Lâm Đồng tìm kiếm. Đến chiều cùng ngày, thi thể nạn nhân được lực lượng chức năng vớt lên bờ, bàn giao cho người thân.