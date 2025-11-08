Thả cá phóng sinh, người phụ nữ ở Lâm Đồng rơi xuống kênh tử vong

Chiều 8/11, lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng phối hợp cùng phường Hàm Thắng hoàn tất thủ tục, bàn giao thi thể bà V.T.K.C. (SN 1977) cho gia đình lo hậu sự.

Thi thể nạn nhân được lực lượng chức năng vớt lên bờ, bàn giao cho người thân lo hậu sự (Ảnh: Trần Nguyên).

Theo thông tin ban đầu, trưa cùng ngày, bà C. đến kênh nước cách nhà 100m để thả cá phóng sinh. Tuy nhiên, người này rơi xuống nước, mất tích.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng phường Hàm Thắng phối hợp cùng các đơn vị liên quan tỉnh Lâm Đồng tìm kiếm. Đến chiều cùng ngày, thi thể nạn nhân được lực lượng chức năng vớt lên bờ, bàn giao cho người thân.