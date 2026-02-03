Tết Bính Ngọ thời tiết có thể ấm áp, thuận tiện vui chơi

Chiều 3/2, ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (Cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 rất ít khả năng xuất hiện tình trạng thời tiết cực đoan.

Ông Hoàng Phúc Lâm thông tin về thời tiết dịp Tết Nguyên đán 2026 (Ảnh: Hoàng Hương).

Trong thời gian ngày 7-9/2 (20-22 tháng Chạp) khả năng có tác động của một đợt gió mùa Đông Bắc cường độ từ trung bình đến mạnh, gây mưa nhiều nơi ở Bắc Bộ. Bắc Bộ trời rét, vùng núi, trung du rét đậm; nhiệt độ thấp nhất phổ biến 12-15 độ C, cao nhất phổ biến 15-18 độ C.

Khu vực từ tỉnh Hà Tĩnh đến Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai dự báo có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông trong thời gian 7-10/2.

Khu vực từ Khánh Hòa đến phía Đông tỉnh Lâm Đồng, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ phổ biến ít mưa và ngày có nắng, không xảy ra nắng nóng.

Giai đoạn trước Tết, thời điểm ngày 10-13/2 (22-26 tháng Chạp) ở các tỉnh miền Bắc chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh có cường độ yếu tăng cường. Khu vực Bắc Bộ trời nhiều mây, vài nơi có mưa, sáng sớm xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ.

Riêng khu vực ven biển, vùng đồng bằng Bắc Bộ có khả năng xuất hiện mưa nhỏ, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 13-16 độ, trưa và chiều có hửng nắng ở khu vực phía Đông Bắc Bộ và trời nắng mạnh hơn ở khu vực phía Tây Bắc Bộ. Nhiệt độ cao nhất ở khu vực phía Đông Bắc Bộ phổ biến 19-22 độ, ở khu vực phía Tây Bắc Bộ 23-26 độ C.

Tại khu vực Trung Bộ, ông Lâm cho biết, ngày 11-13/2 (24-26 tháng Chạp) có mưa vào đêm và sáng, trưa và chiều mưa giảm; nhiệt độ thấp nhất ở khu vực từ tỉnh Thanh Hóa đến TP Huế phổ biến 16-19 độ C, cao nhất phổ biến 23-26 độ C. Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ dự báo nhiệt độ thấp nhất phổ biến 19-22 độ C, cao nhất phổ biến 26-29 độ C.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ vào đêm và sáng sớm nhiều mây, có sương mù và sương mù nhẹ, ngày trời nắng, không xảy ra nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-17 độ C ở Tây Nguyên, 22-25 độ ở Nam Bộ, cao nhất phổ biến 25-28 độ C ở Tây Nguyên, 30-33 độ ở Nam Bộ.

Giai đoạn ngày 10-11/2 (23-24 tháng Chạp) ở khu vực phía Nam của cao nguyên Trung Bộ và khu vực Nam Bộ có khả năng xuất hiện mưa trái mùa.

Không khí Tết tại chợ hoa đường Lạc Long Quân năm 2022 (Ảnh: Hữu Nghị).

Giai đoạn những ngày chính Tết (14-20/2, tức 27 Tết đến mùng 4 Tết), lãnh đạo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin, chưa có dấu hiệu xuất hiện của không khí lạnh.

Khoảng thời gian ngày 14-18/2 (từ ngày 27 Tết đến ngày mùng 2 Tết) ở các tỉnh miền Bắc phổ biến đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi, có sương mù và sương mù nhẹ. Đêm và sáng trời rét, trưa và chiều trời nắng nhẹ.

Trong thời gian này, các tỉnh miền Trung phổ biến có mưa vài nơi; khu vực Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa vài nơi, chưa có dấu hiệu xuất hiện nắng nóng.

“Bản tin dự báo thời tiết Tết Nguyên đán Bính Ngọ sẽ được cập nhật 1 ngày/lần vào 16h30 các ngày 6-20/2 trên các website của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia”, ông Lâm thông tin.