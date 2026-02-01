Miền Bắc đón thêm đợt không khí lạnh vào cuối tuần

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết ngày 3/2, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi, trời rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm do ảnh hưởng của không khí lạnh. Từ ngày 4/2, đợt không khí lạnh này suy yếu.

Theo cơ quan khí tượng thủy văn, khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, phía Bắc đêm và sáng trời rét. Các khu vực khác đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng.

Dự báo xa hơn, cơ quan khí tượng cho biết khoảng ngày 6-7/2, miền Bắc chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh mới, trời chuyển mưa và rét trở lại, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm.

Miền Bắc sắp đón thêm đợt không khí lạnh mới (Ảnh: Mạnh Quân).

Dự báo thời tiết ngày 3/2 các vùng trên cả nước:

TP Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 14-16 độ C; nhiệt độ cao nhất 17-20 độ C.

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Trời rét, có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ C, có nơi dưới 10 độ C; nhiệt độ cao nhất 19-22 độ C, có nơi trên 23 độ C.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ C, có nơi dưới 11 độ C; nhiệt độ cao nhất 20-23 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Nhiều mây; phía Bắc có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; phía Nam đêm có mưa, mưa rào, ngày có mưa, mưa rào rải rác. Phía Bắc trời rét, phía Nam đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, có nơi dưới 16 độ C; nhiệt độ cao nhất 21-24 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi; riêng phía Bắc đêm có mưa, mưa rào, ngày có mưa, mưa rào rải rác. Phía Bắc đêm và sáng trời rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C; nhiệt độ cao nhất phía Bắc 23-26 độ C, phía Nam 27-30 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, có nơi dưới 15 độ C; nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Nam Bộ: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng.

Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C; nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

TPHCM: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng.

Nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ C; nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C.