Tây Ninh yêu cầu dừng tăng giá vé tuyến xe buýt Chợ Lớn - Long An

Ngày 22/3, Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh cho biết, đơn vị đã tiếp nhận ý kiến của người dân qua hệ thống phản ánh kiến nghị 1022 về việc giá vé xe buýt tuyến Bến xe Chợ Lớn - Bến xe Long An (mã số 62-8) tăng từ 30.000 đồng lên 40.000 đồng/vé.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Sở Xây dựng yêu cầu 2 đơn vị vận tải khai thác tuyến là Công ty Cổ phần Vận tải Long An và Hợp tác xã Vận tải đường bộ Trung Dũng kiểm tra, báo cáo.

Xe buýt 628 chạy tuyến Bến xe Long An - Bến xe Chợ Lớn, TPHCM (Ảnh: Quang Vinh).

Trước đó, ngày 9/3, hai đơn vị này đã gửi hồ sơ kê khai mức giá cước vận tải mới 40.000 đồng/vé suốt tuyến, dự kiến áp dụng từ ngày 11/3/2026.

Tuy nhiên, Sở Xây dựng xác định hồ sơ kê khai giá chưa đúng mẫu quy định tại Phụ lục VI, Nghị định số 85/2024/NĐ-CP ngày 10/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giá nên chưa được tiếp nhận.

Theo cơ quan chức năng, việc các đơn vị tự ý áp dụng mức giá mới khi chưa được cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận kê khai là không đúng quy định. Sở Xây dựng yêu cầu các đơn vị khẩn trương chấn chỉnh, dừng thu mức giá 40.000 đồng, tiếp tục áp dụng giá cũ cho đến khi hoàn tất thủ tục kê khai.

Sở Xây dựng cho biết sẽ tiếp tục xác minh, đồng thời xem xét biện pháp xử lý đối với các trường hợp thu giá vé không đúng quy định.