Đồng Nai sắp có tuyến xe buýt điện đầu tiên

Ngày 4/3, Sở Xây dựng Đồng Nai đã tổ chức kiểm tra, rà soát các phương tiện chuẩn bị tham gia tuyến vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt không trợ giá đầu tiên trên địa bàn. Dự kiến tuyến xe buýt điện được khai trương giữa tháng 3.

Tuyến xe buýt này có cự ly 58km với hành trình cụ thể là: Bến xe Biên Hòa - đường Cách Mạng Tháng Tám - đường Hà Huy Giáp - đường Võ Thị Sáu - đường Dương Tử Giang - đường Nguyễn Ái Quốc - đường Đồng Khởi - ngã tư Khu công nghiệp Amata - quốc lộ 1 - Bưu điện Trảng Bom - đường 30-4 - đường Hùng Vương - đường Nguyễn Hoàng - đường Trảng Bom - Cây Gáo - Trạm y tế Xã Bàu Hàm - đường Đức Huy - Thanh Bình - quốc lộ 20 - đường Gia Tân 1 - Núi Cúi và ngược lại.

Xe buýt điện đầu tiên ở Đồng Nai dự kiến khai trương trong tháng 3 (Ảnh: Sở Xây dựng Đồng Nai).

Theo Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai, giá vé của tuyến xe buýt điện đầu tiên dành cho hành khách đi dưới 7km là 8.000 đồng/lượt; hành khách đi từ 7km đến dưới 20km là 20.000 đồng/lượt; hành khách đi từ 20km đến dưới 40km là 30.000 đồng/lượt; hành khách đi từ 40km trở lên là 40.000 đồng/lượt.

Tuyến xe buýt điện miễn tiền vé đối với người có công với cách mạng, người khuyết tật, người cao tuổi từ đủ 70 tuổi trở lên, trẻ em dưới 6 tuổi. Giảm 50% giá vé đối với học sinh, sinh viên khi mua với hình thức vé tháng, vé tập. Giảm 25% giá vé đối với người sử dụng dịch vụ vận tải hành khách công bằng xe buýt khi mua với hình thức vé tháng, vé tập.

Cũng trong tháng 3, Sở Xây dựng tiếp tục thúc đẩy việc chuyển đổi năng lượng xanh, giảm phát thải khí carbon và khí metan của lĩnh vực giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.