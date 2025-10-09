Tây Ninh đặt mục tiêu thu nhập bình quân đầu người đạt 94 triệu đồng/năm

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xác định, phấn đấu đến năm 2030, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân đầu người từ 210 đến 225 triệu đồng (tương đương 8.000-8.500 USD) và thu nhập bình quân đầu người khoảng 94 triệu đồng/năm. Đây là những chỉ tiêu quan trọng thể hiện mục tiêu nâng cao chất lượng tăng trưởng và đời sống người dân trong giai đoạn 2026-2030.

Theo số liệu thống kê, năm 2020 GRDP bình quân đầu người của Tây Ninh đạt 3.249 USD, tương đương 75,41 triệu đồng/người/năm. Dự kiến đến năm 2025, con số này tăng lên 4.776 USD, tương đương 118,25 triệu đồng/người/năm. Như vậy, so với năm 2020, GRDP bình quân đầu người tăng khoảng 47% tính theo USD và hơn 56% tính theo VNĐ, phản ánh mức tăng trưởng ổn định và sự chuyển dịch tích cực của cơ cấu kinh tế.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh diễn ra trong không khí trang trọng (Ảnh: BTC).

Trên cơ sở đó, tỉnh đề xuất mục tiêu GRDP bình quân đầu người giai đoạn 2026-2030 phù hợp với tốc độ tăng trưởng kinh tế ở mức hai con số, đồng thời cân đối với quy mô và tốc độ tăng dân số, bảo đảm tính khả thi và bền vững. Theo dự kiến, GRDP bình quân đầu người sẽ tăng dần qua các năm: năm 2026 đạt 133,5 triệu đồng; năm 2027 đạt 150,64 triệu đồng; năm 2028 đạt 170,2 triệu đồng; năm 2029 đạt 190,92 triệu đồng và đến năm 2030 đạt 220,12 triệu đồng.

Để đạt được mục tiêu này, Tây Ninh xác định cần mở rộng quy mô nền kinh tế gắn với tăng trưởng GRDP thực chất, bền vững và kiểm soát tốc độ tăng dân số phù hợp. Tỉnh sẽ tiếp tục cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng gia tăng tỷ trọng các ngành có giá trị gia tăng cao, nâng cao năng suất lao động, đồng thời chú trọng công tác dự báo, quản lý và điều tiết dân số, bảo đảm nguồn nhân lực chất lượng phục vụ phát triển.

Cùng với đó, Tây Ninh cũng đặt mục tiêu đến năm 2030, thu nhập bình quân đầu người đạt 94 triệu đồng/năm, tăng 24,8% so với năm 2020. Dự kiến đến năm 2025, thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 63,5 triệu đồng.

Các đại biểu tham gia biểu quyết tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I (Ảnh: BTC).

Để hoàn thành mục tiêu này, tỉnh tập trung giải pháp nâng cao thu nhập, tạo việc làm ổn định cho người dân, nhất là lao động nông thôn và khu vực biên giới. Tây Ninh định hướng chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng giá trị gia tăng cao, phát triển kinh tế nông nghiệp bền vững; đồng thời thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực công nghệ, logistics, viễn thông nhằm mở rộng cơ hội việc làm và tăng thu nhập.

Tỉnh cũng khuyến khích khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, phát triển thương mại điện tử, mở rộng không gian kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm. Song song đó là chú trọng đào tạo nghề, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, gắn đào tạo với thực hành và nhu cầu doanh nghiệp, chuẩn hóa và hiện đại hóa hệ thống cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Tây Ninh tiếp tục tăng cường hợp tác với các trường đại học, viện nghiên cứu tại TPHCM và các trung tâm khoa học công nghệ để đào tạo nhân lực trình độ cao, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đáp ứng yêu cầu của thời kỳ hội nhập, chuyển đổi số, cách mạng công nghiệp 4.0. Đồng thời, tỉnh sẽ thu hút đầu tư nước ngoài có kinh nghiệm và công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực đào tạo, quản lý, nhằm khắc phục tình trạng thiếu lao động kỹ thuật, cán bộ khoa học - công nghệ và nhân lực có trình độ ngoại ngữ, tin học.