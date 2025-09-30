350 đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương

Chiều 30/9, Bộ Công an tổ chức họp báo cung cấp thông tin về Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025-2030.

Với phương châm: "Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, trách nhiệm, đột phá, hiệu quả", Đại hội thể hiện khát vọng và trách nhiệm tiếp tục phát huy truyền thống 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Công an nhân dân, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, tạo chuyển biến tích cực về trật tự xã hội.

Chủ trì cuộc họp báo, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an, cho biết Bộ Chính trị đã cho ý kiến về công tác chuẩn bị và đồng ý việc tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025-2030.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an (Trọng Phú).

Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương sẽ diễn ra trong 3 ngày (từ chiều 3/10 đến ngày 5/10), với 350 đại biểu được triệu tập tham dự.

Với chủ đề "Theo lời Bác dạy - đổi mới tư duy - nâng cao tri thức - chính quy, hiện đại - vì Đảng, vì dân”, Đại hội có nhiệm vụ kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII nhiệm kỳ 2020-2025; quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của đảng bộ nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng thời, Đại hội sẽ tiến hành kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội lần thứ XIV của Đảng và bầu đoàn đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương dự Đại hội lần thứ XIV của Đảng.