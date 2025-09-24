Tây Ninh khởi công, khánh thành 3 dự án trọng điểm chào mừng Đại hội Đảng

Ngày 24/9, UBND tỉnh Tây Ninh cho biết, trong tháng 10, địa phương đồng loạt khởi công và khánh thành 3 dự án trọng điểm với tổng vốn đầu tư trên 4.500 tỷ đồng. Đây là hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Cụ thể, ngày 3/10, tỉnh khởi công dự án nâng cấp, cải tạo đường tỉnh 830C tại xã Bến Lức, tổng vốn hơn 1.850 tỷ đồng. Tuyến đường giúp hoàn thiện kết nối vùng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Trung tâm Thương mại Aeon Tân An sắp khánh thành (Ảnh: Hoàng Lam).

Ngày 4/10, Trung tâm Thương mại Aeon Tân An sẽ được khánh thành tại phường Long An với quy mô 21.870m2. Công trình sẽ mở ra không gian mua sắm, vui chơi hiện đại, góp phần phát triển thương mại - dịch vụ của tỉnh.

Ngày 7/10, tại xã Mỹ Hạnh, tỉnh sẽ khởi công khu nhà ở xã hội gồm 3 tháp chung cư cao 27 tầng, quy mô 1.646 căn hộ. Dự án có ý nghĩa trong việc giải quyết nhu cầu nhà ở cho công nhân, người lao động và các đối tượng chính sách, góp phần bảo đảm an sinh xã hội.

UBND tỉnh Tây Ninh đánh giá các dự án trên không chỉ mang lại hiệu quả thiết thực về hạ tầng, thương mại, an sinh xã hội, mà còn có ý nghĩa chính trị quan trọng trong giai đoạn mới.