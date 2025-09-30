Tây Ninh hỗ trợ 5 triệu đồng/tháng cho cán bộ đi làm xa sau sáp nhập

Ngày 30/9, HĐND tỉnh Tây Ninh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, khai mạc kỳ họp thứ 3 (kỳ họp chuyên đề năm 2025).

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã xem xét, thảo luận và thống nhất thông qua 21 nghị quyết quan trọng thuộc các lĩnh vực tài chính - ngân sách, thu hút đầu tư, đất đai, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, hỗ trợ doanh nghiệp, chế độ cán bộ công chức, tổ chức bộ máy, biên chế…

Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu tại kỳ họp (Ảnh: T.H.).

Trong đó, HĐND tỉnh đã thông qua nghị quyết về chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động có thay đổi địa điểm làm việc do sắp xếp đơn vị hành chính.

Theo chính sách mới, những người phải di chuyển từ trung tâm hành chính - chính trị tỉnh Tây Ninh cũ đến trung tâm mới (thuộc phường Long An, Tây Ninh) sẽ được hỗ trợ chi phí ăn, nghỉ, đi lại với mức khoán 5 triệu đồng/người/tháng, trong thời gian 2 năm. Sau giai đoạn này, ngân sách tỉnh sẽ cân đối để điều chỉnh mức hỗ trợ phù hợp.

Số tiền hỗ trợ được chi trả hàng tháng cùng thời điểm trả lương, từ ngân sách tỉnh và các nguồn hợp pháp khác. Sau khi sáp nhập đơn vị hành chính, toàn tỉnh Tây Ninh có 594 người thuộc khối Nhà nước, Đảng, đoàn thể và 874 người thuộc ngành dọc phải đi làm xa khoảng 120km từ trung tâm tỉnh cũ.

HĐND tỉnh Tây Ninh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 khai mạc Kỳ họp thứ 3 (Ảnh: T.H.).

Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh, việc thông qua các nghị quyết lần này có ý nghĩa quan trọng, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, khơi thông nguồn lực, tăng cường thu hút đầu tư.

Ông đề nghị UBND tỉnh cùng các sở, ngành, địa phương nhanh chóng cụ thể hóa và triển khai thực hiện, đặt lợi ích người dân và doanh nghiệp lên hàng đầu.