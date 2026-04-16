Công an tìm được chủ nhân điện thoại từ manh mối báo thức lúc 14h54

Ngày 16/4, lãnh đạo Công an phường Thanh Khê (thành phố Đà Nẵng) cho biết, đơn vị đã trao trả chiếc điện thoại cho chủ sở hữu là anh Nguyễn Đăng Kế (32 tuổi, tạm trú tại phường Thanh Khê).

Trước đó, người dân đã nhặt được điện thoại màu trắng trên đường Dũng Sỹ Thanh Khê và mang đến Công an phường Thanh Khê để tìm người đánh rơi.

Lịch báo thức với nội dung “đi dạy bơi” hiện trên màn hình điện thoại lúc 14h54 (Ảnh: Công an phường Thanh Khê).

Điện thoại không gắn sim, màn hình bị khóa nên công an gặp khó khăn trong việc xác định chủ nhân. Tuy nhiên, trên màn hình khóa bất ngờ hiển thị lịch báo thức với nội dung “đi dạy bơi”.

Từ chi tiết này, lực lượng công an nhận định chủ nhân tài sản có thể là giáo viên dạy bơi trên địa bàn phường nên cán bộ công an đã liên hệ với Trường đại học Thể dục thể thao, thông tin tới các giáo viên khác để xác minh tìm chủ điện thoại.

Công an phường Thanh Khê trao trả lại điện thoại cho người mất (Ảnh: Công an phường Thanh Khê).

Ngay sau đó, anh Nguyễn Đăng Kế, giáo viên dạy bơi tại hồ bơi Trường đại học Thể dục thể thao đã liên hệ Công an phường Thanh Khê để nhận lại tài sản.

Chiều 15/4, khi nhận lại chiếc điện thoại chứa nhiều dữ liệu, thông tin cá nhân quan trọng, anh Kế đã bày tỏ niềm vui và gửi thư cảm ơn đến tập thể cán bộ, chiến sĩ Công an phường Thanh Khê.