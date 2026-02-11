Tây Ninh thu hồi gần 5.900m2 đất do doanh nghiệp chậm triển khai dự án

Ngày 11/2, UBND tỉnh Tây Ninh ra quyết định thu hồi 5.846m2 đất của Công ty TNHH Kim Thủy LA do không thực hiện nghĩa vụ tài chính và chậm đưa đất vào sử dụng theo tiến độ đã được gia hạn.

Diện tích bị thu hồi thuộc các thửa 212 và 2228, tờ bản đồ số 2, tại phường Long An (trước đây là phường 4, TP Tân An, tỉnh Long An). Khu đất được giao để thực hiện dự án nhà máy sản xuất nước tinh khiết đóng chai và nước khoáng đóng chai.

Khu vực phường Long An ở Tây Ninh (Ảnh: An Huy).

Trước đó, dự án được UBND tỉnh cho phép gia hạn tiến độ sử dụng đất theo quyết định số 6923/QĐ-UBND ngày 29/7/2022. Khi được gia hạn, doanh nghiệp phải nộp cho Nhà nước khoản tiền tương ứng tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trong thời gian gia hạn, với số tiền hơn 735 triệu đồng. Thời hạn hoàn thành nghĩa vụ tài chính là ngày 27/8/2022 theo thông báo của cơ quan thuế.

Tuy nhiên, đến nay doanh nghiệp chưa nộp khoản tiền nêu trên. Kết quả kiểm tra ngày 6/11/2024 của cơ quan chuyên môn cho thấy khu đất chưa được đưa vào sử dụng để triển khai dự án theo quy định.

Căn cứ khoản 8 Điều 81 Luật Đất đai năm 2024, UBND tỉnh quyết định thu hồi toàn bộ diện tích 5.846m2 và không bồi thường về đất, tài sản gắn liền với đất cũng như chi phí đầu tư vào đất còn lại.

Sau khi thu hồi, diện tích đất được giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh quản lý, khai thác theo quy định. Đơn vị này có trách nhiệm tiếp nhận bàn giao trên thực địa và xây dựng phương án quản lý, sử dụng quỹ đất hiệu quả.

Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện chỉnh lý thu hồi đối với các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho doanh nghiệp, đồng thời cập nhật biến động vào cơ sở dữ liệu đất đai theo quy định.