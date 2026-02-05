Tây Ninh kêu gọi đăng ký tiếp nhận chất nạo vét theo quy định mới

Ngày 5/2, ông Nguyễn Tân Thuấn, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tây Ninh, vừa ký văn bản đề nghị các sở, ban, ngành của tỉnh; UBND các xã, phường cùng các tổ chức, cá nhân liên quan tiếp tục rà soát, đăng ký nhu cầu tiếp nhận chất nạo vét phát sinh từ hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển và vùng nước đường thủy nội địa trên địa bàn.

Động thái này nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 57/2024/NĐ-CP ngày 20/5/2024 của Chính phủ về quản lý hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển và vùng nước đường thủy nội địa; đồng thời đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước đối với việc tiếp nhận, sử dụng chất nạo vét theo đúng quy định pháp luật về bảo vệ môi trường.

Tuyến đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (Ảnh: L.D.).

Trước đó, ngày 1/12/2025, UBND tỉnh Tây Ninh đã ban hành thông báo số 2431 về việc tìm kiếm khu vực, địa điểm tiếp nhận chất nạo vét trên địa bàn. Thông báo nhằm chủ động rà soát, bố trí các khu vực, địa điểm phù hợp để tiếp nhận khối lượng chất nạo vét phát sinh trong quá trình nạo vét luồng lạch, tuyến đường thủy nội địa; qua đó bảo đảm giao thông thủy thông suốt, an toàn và hạn chế tác động tiêu cực đến môi trường.

Tuy nhiên, theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, đến nay số lượng hồ sơ đăng ký tiếp nhận chất nạo vét còn rất hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu quản lý và bố trí địa điểm tiếp nhận trên địa bàn tỉnh.

Ông Nguyễn Tân Thuấn cho biết, để có cơ sở tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh xem xét, chấp thuận các khu vực, địa điểm tiếp nhận chất nạo vét phù hợp quy định, sở đề nghị các sở, ban, ngành; UBND các xã, phường cùng các tổ chức, cá nhân có nhu cầu tiếp tục rà soát, đăng ký theo đúng nội dung hướng dẫn.

Hồ sơ đăng ký tiếp nhận chất nạo vét gồm: văn bản đề nghị theo mẫu tại phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 57/2024/NĐ-CP; bản sao có chứng thực hoặc bản sao điện tử được chứng thực từ bản chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc văn bản cho phép sử dụng khu đất của cơ quan có thẩm quyền; cùng các tài liệu chứng minh hiện trạng khu vực, khả năng tiếp nhận, biện pháp bảo vệ môi trường, hệ thống thoát nước, đường vận chuyển (nếu có).

Hồ sơ được nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu chính về Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tây Ninh để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét theo quy định.