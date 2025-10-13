Tây Ninh quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I

Chiều 13/10, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết chủ trì Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Cùng dự có các Phó Bí thư Tỉnh ủy: Nguyễn Văn Út, Phạm Hùng Thái và Nguyễn Thanh Hải. Đây là hội nghị đầu tiên được tổ chức ngay sau thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I.

Trước khi khai mạc, Tỉnh ủy Tây Ninh phát động quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 10 và 11, hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Trước đó, tỉnh đã hỗ trợ khẩn cấp 15 tỷ đồng cho 5 địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề bởi bão số 10.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Quyết phát biểu tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất (Ảnh: Huỳnh Phong).

Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận, cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng, trong đó có dự thảo Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ mới; phân công các Ủy viên Ban Chấp hành phụ trách các đảng bộ trực thuộc.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Quyết yêu cầu các cơ quan tham mưu khẩn trương hoàn thiện Quy chế làm việc, bảo đảm thống nhất với quy định của Trung ương và phù hợp với thực tế địa phương. Ông cũng nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm sau Đại hội là tập trung quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh thật sâu rộng, cụ thể và hiệu quả.

“Mục tiêu là làm cho mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân nắm vững, thấm nhuần nội dung cốt lõi, trọng tâm của Nghị quyết Đại hội, biến nhận thức thành hành động cụ thể”, Bí thư Tỉnh ủy nói.

Lãnh đạo tỉnh khen thưởng các tập thể có thành tích trong công tác tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất (Ảnh: Huỳnh Phong).

Đánh giá kết quả 9 tháng năm 2025, ông Nguyễn Văn Quyết cho biết GRDP của tỉnh ước tăng 9,52%, dẫn đầu khu vực Đông Nam Bộ; thu ngân sách vượt dự toán, đạt hơn 104%. Mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tiếp tục vận hành hiệu quả, ổn định.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu toàn hệ thống chính trị quyết tâm hoàn thành các mục tiêu năm 2025, tạo nền tảng cho việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, hướng tới tăng trưởng kinh tế hai con số trong năm nay.

Dịp này, UBND tỉnh Tây Ninh khen thưởng 8 tập thể và 24 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I.