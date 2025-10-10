Bí thư Nguyễn Văn Quyết: Đại hội là dấu mốc để Tây Ninh phát triển

Ngày 10/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, tiếp tục chương trình làm việc chính thức ngày thứ hai.

Phiên làm việc có sự tham dự của ông Trương Tấn Sang, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đến tham dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Tây Ninh (Ảnh: An Huy).

Cùng dự còn có ông Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM; ông Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; các Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo các tỉnh, thành bạn.

Phát biểu tại đại hội, ông Nguyễn Văn Quyết, cho biết, đại hội đã nhận được sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; lãnh đạo các cơ quan Trung ương, các tỉnh, thành bạn và các vị khách quý.

“Đây là tình cảm sâu sắc, là nguồn động viên, khích lệ to lớn dành cho quê hương Tây Ninh trung dũng, kiên cường, đặc biệt là cho Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I - kỳ đại hội đầu tiên sau hợp nhất hai tỉnh Long An và Tây Ninh”, ông Quyết nói.

Các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham quan tại phòng trưng bày Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh (Ảnh: An Huy).

Theo Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh, các phiên làm việc trù bị và ngày làm việc đầu tiên của Đại hội đã diễn ra trang trọng, nghiêm túc, đạt kết quả tốt đẹp. Các đại biểu đã tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh và Văn kiện Đại hội XIV của Đảng, làm rõ thêm những thành tựu của nhiệm kỳ qua và đề xuất phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cho giai đoạn mới.

Tại phiên làm việc ngày 10/10, Đại hội tiếp tục nhiều nội dung quan trọng. Đoàn Chủ tịch mong muốn nhận được những ý kiến chỉ đạo, góp ý của lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo các cơ quan Trung ương và các tỉnh, thành bạn để đánh giá toàn diện, đầy đủ hơn về vị trí, tầm vóc của Tây Ninh trong giai đoạn phát triển mới.

Đặc biệt, đại hội vinh dự đón đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đến dự và chỉ đạo. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Quyết khẳng định sự hiện diện và những chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Văn Nên là nguồn cổ vũ to lớn, góp phần giúp Văn kiện Đại hội được hoàn thiện bài bản, khoa học hơn, làm cơ sở để Tây Ninh phát huy truyền thống văn hóa, tiềm năng, lợi thế, hướng đến mục tiêu phát triển năng động, giàu đẹp.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Quyết gửi lời cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; lãnh đạo các cơ quan Trung ương, các tỉnh, thành và các vị khách quý đã tham dự đại hội.