Tây Ninh hoàn tất bỏ phiếu bầu cử, gần 100% cử tri tham gia

Ngày 16/3, Ủy ban bầu cử tỉnh Tây Ninh cho biết, đến 19h ngày 15/3, toàn tỉnh đã kết thúc thời gian bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Tỷ lệ cử tri tham gia đạt 99,58%.

Toàn tỉnh có 2.352.515 cử tri thực hiện quyền bầu cử. Trong tổng số 1.664 khu vực bỏ phiếu, có 1.398 khu vực đạt tỷ lệ cử tri đi bầu 100%.

Người dân đi bầu cử tại phường Long An, tỉnh Tây Ninh (Ảnh: An Huy).

Ngày bầu cử trên địa bàn tỉnh diễn ra dân chủ, nghiêm túc, đúng quy định. Cử tri chấp hành tốt các quy định của pháp luật, thực hiện đầy đủ hướng dẫn của tổ bầu cử, góp phần để công tác bầu cử diễn ra nền nếp, trật tự, thuận lợi. Dư luận nhân dân bày tỏ sự phấn khởi, tin tưởng vào thành công của cuộc bầu cử và tích cực tham gia bỏ phiếu.

Hệ thống giao thông trên địa bàn tỉnh cơ bản thông suốt, tạo điều kiện thuận lợi cho cử tri đi lại, tham gia bỏ phiếu đúng thời gian quy định. Mạng lưới thông tin liên lạc được bảo đảm; công tác thông tin, tuyên truyền về chủ trương, kế hoạch bầu cử, thời gian và địa điểm bỏ phiếu được chuyển tải kịp thời đến cử tri. Thời tiết nhìn chung ổn định, thuận lợi cho công tác tổ chức bầu cử.

Đến thời điểm kết thúc bỏ phiếu, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định, không phát sinh vụ việc phức tạp.

Người dân bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp ở Tây Ninh (Ảnh: An Huy).

Các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương chủ động theo dõi, nắm tình hình, kịp thời triển khai biện pháp phòng ngừa, xử lý các tình huống liên quan đến an ninh trật tự, giao thông, thông tin liên lạc, dịch bệnh, thiên tai, hỏa hoạn.

Công tác bảo đảm cơ sở vật chất, kỹ thuật, điện, thông tin liên lạc và phương tiện phục vụ bầu cử được chuẩn bị đầy đủ. Các điều kiện tại khu vực bỏ phiếu được rà soát, bố trí đồng bộ theo quy định, góp phần để cuộc bầu cử diễn ra an toàn, thuận lợi. Hiện các tổ bầu cử tiến hành kiểm phiếu bầu cử 3 cấp.