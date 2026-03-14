Tây Ninh sẵn sàng cho ngày bầu cử

Những ngày này, dọc các tuyến đường trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, từ các phường trung tâm đến xã biên giới, được trang trí rực rỡ, băng rôn chào mừng ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Không khí sôi động lan tỏa khắp địa phương trước ngày bầu cử 15/3. Trước đó, Tây Ninh đã tổ chức hàng nghìn cuộc tiếp xúc cử tri giữa người ứng cử và cử tri trên toàn tỉnh.

Một điểm bỏ phiếu tại khu vực phường Tân An, tỉnh Tây Ninh, trước ngày bầu cử (Ảnh: An Huy).

Theo bà Lê Thị Cẩm Tú, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh, địa phương đã tổ chức hơn 3.000 cuộc tiếp xúc, thu hút trên 202.000 cử tri tham dự. Qua các buổi tiếp xúc, hơn 6.800 ý kiến, kiến nghị của cử tri được ghi nhận, góp phần tăng cường sự gắn kết giữa ứng cử viên và cử tri.

Công tác tuyên truyền được đổi mới mạnh mẽ. Bên cạnh hệ thống loa truyền thanh và khoảng 5.000 pano, áp phích trên các tuyến đường, các địa phương còn đẩy mạnh thông tin trên nền tảng số và mạng xã hội. Nhờ đó, người dân, đặc biệt là cử tri trẻ và bà con ở vùng sâu, vùng xa, dễ dàng tiếp cận chương trình hành động của các ứng cử viên, từ đó thực hiện quyền công dân một cách trách nhiệm.

Tại các phường trọng điểm như Tân An, Long An và Tân Ninh, công tác chuẩn bị tại các tổ bầu cử được triển khai khẩn trương. Việc chuẩn bị thùng phiếu, trang trí điểm bầu cử và phân luồng cử tri được thực hiện đúng quy định.

Riêng tại phường Tân An, danh sách 25.112 cử tri đã được niêm yết công khai tại 18 khu vực bỏ phiếu. Địa phương chuẩn bị 54 thùng phiếu chính và 8 thùng phiếu phụ, sẵn sàng phục vụ các trường hợp đặc biệt không thể đến điểm bỏ phiếu tập trung.

Tại phường Long An, chính quyền phê chuẩn 52 khu vực bỏ phiếu. Mỗi khu vực được bố trí đầy đủ trang thiết bị và cán bộ phụ trách.

Các thùng phiếu được niêm phong, sẵn sàng cho ngày hội bầu cử (Ảnh: An Huy).

Đến nay, toàn tỉnh đã hoàn tất rà soát và in khoảng 2,4 triệu thẻ cử tri. Công tác trang trí và khu vực bỏ phiếu kín tại 1.664 điểm bỏ phiếu được hoàn thiện các khâu cuối, bảo đảm trang nghiêm và đúng quy định của Luật Bầu cử.

Đại tá Lê Văn Thuận, Phó Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh ổn định, chưa phát sinh vụ việc phức tạp. Công an tỉnh triển khai các phương án bảo vệ an ninh, phân công lực lượng và phương tiện tại 1.664 khu vực bỏ phiếu.