Tây Ninh công bố 16 hồ, ao, đầm không được san lấp

Ngày 13/3, UBND tỉnh Tây Ninh công bố danh mục hồ, ao, đầm, phá trên địa bàn tỉnh không được san lấp.

Theo quyết định, danh mục gồm 16 hồ, ao, đầm với tổng diện tích gần 23.000ha. Các khu vực mặt nước này có vai trò điều hòa nguồn nước, cung cấp nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt, góp phần phòng chống ngập úng, bảo vệ môi trường và gìn giữ các giá trị văn hóa, tín ngưỡng tại địa phương.

Trong đó, hồ có quy mô lớn nhất là hồ Dầu Tiếng với diện tích khoảng 20.107ha, nằm trên địa bàn các xã Dương Minh Châu, Tân Hòa, Tân Thành và Tân Phú. Đây là công trình thủy lợi quan trọng của khu vực Đông Nam Bộ, giữ vai trò điều tiết nguồn nước và phục vụ sản xuất nông nghiệp cho nhiều địa phương.

Hồ Tha La ở xã Tân Châu là một trong 16 hồ không được xâm phạm (Ảnh: An Huy).

Ngoài ra, danh mục còn có một số hồ lớn khác như hồ Tha La (thuộc các xã Tân Châu, Tân Thành) với diện tích khoảng 2.254ha; đập dâng suối Đục có diện tích khoảng 249ha.

Bên cạnh các hồ lớn, danh mục còn gồm nhiều hồ, ao tại các địa phương nhằm phục vụ phòng chống ngập úng, tạo cảnh quan và bảo tồn các giá trị văn hóa - tín ngưỡng. Tiêu biểu như hồ Nước Trong tại ấp Hội An, xã Tân Hội với diện tích khoảng 332ha.

Tại các khu vực đô thị, một số ao cũng được đưa vào danh mục nhằm bảo đảm khả năng điều hòa nước, bảo vệ môi trường và gắn với các hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng của người dân, nên cần được quản lý, bảo vệ.

Theo UBND tỉnh Tây Ninh, việc ban hành danh mục hồ, ao, đầm, phá không được san lấp nhằm tăng cường quản lý tài nguyên nước, bảo vệ hệ sinh thái và cảnh quan môi trường; ngăn chặn tình trạng san lấp, lấn chiếm mặt nước trái phép.

UBND tỉnh giao các địa phương và đơn vị liên quan tổ chức quản lý, bảo vệ các khu vực mặt nước theo quy định; tăng cường tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân trong bảo vệ nguồn nước và môi trường sinh thái trên địa bàn.